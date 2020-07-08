Глава Евросовета рассказал о разногласиях в ЕС по фонду восстановления

БРЮССЕЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Председатель Евросовета Председатель Евросовета Шарль Мишель рассказал депутатам Европейского парламента о прогрессе на переговорах по многолетнему финансовому плану на 2021-2027 годы и фонду восстановления европейской экономики после кризиса COVID-19 , отметив, что разногласия по-прежнему сохраняются.

"Государства договорились обсуждать вместе многолетний финансовый план и фонд восстановления. Все согласны с тем, что должна быть беспрецедентная реакция на беспрецедентный кризис. Также все согласны, что надо сделать упор на регионы и секторы экономики, более других пострадавшие от пандемии", - сказал Мишель.

При этом, по его словам, до сих пор сохраняются и серьезные разногласия. "Сохраняются разногласия по объему фонда. Вопрос баланса субсидий и займов также остается проблематичным для ряда стран", - подчеркнул глава Евросовета.

Он пояснил, что ряд стран также не видит прямой связи между нынешним предложением по фонду и пандемией COVID-19 и ее реальными последствиями. "Они полагают, что предложения основываются на устаревших данных, которые не учитывают последствия пандемии, в частности, по вопросу безработицы... Также нет согласия по вопросу увязывания фонда восстановления с проводимыми реформами, государством права", - указал Мишель.

Президент Евросовета сообщил, что провел первый раунд двусторонних переговоров с лидерами европейских стран по фонду восстановления и финплану. "Они были сложные, но всегда конструктивные… Мы никогда не достигнем соглашения, если каждый не согласится сделать шаг навстречу", - отметил Мишель.

Внеочередной саммит в Брюсселе пройдет 17-18 июля и будет посвящен фонду восстановления ЕС и многолетнему финансовому плану на 2021-2027 годы. Эти вопросы уже обсуждались на уровне лидеров стран ЕС, однако пока окончательной договоренности по ним не достигнуто.

Еврокомиссия в конце мая представила предложения по созданию фонда восстановления экономики Евросоюза после кризиса, вызванного борьбой с распространением коронавируса, в объеме 750 миллиардов евро. Эти средства планируется привлечь на финансовых рынках и выдать странам союза в виде субсидий (до 500 миллиардов евро) и кредитов (до 250 миллиардов).

Австрия, Швеция, Дания и Нидерланды считают, что 500 миллиардов евро также должны выдаваться пострадавшим от коронавируса странам в виде кредитов, а не субсидий.