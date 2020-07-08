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В Подмосковье в общественным транспорте возобновят прием наличной оплаты
В общественном транспорте Московской области возобновляется прием наличных с 25 июля, сообщает оперштаб региона по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 со РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T18:54
2020-07-08T18:54
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московская область (подмосковье)
общество
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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