https://ria.ru/20200708/1574075739.html
ЦБ реабилитировал 291 финансиста из "черного списка"
Комиссия Банка России, которая с конца января 2018 года рассматривает жалобы топ-менеджеров и владельцев финансовых организаций из "черного списка",... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T18:54
2020-07-08T18:54
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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центральный банк рф (цб рф), экономика
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости.
Комиссия Банка России
, которая с конца января 2018 года рассматривает жалобы топ-менеджеров и владельцев финансовых организаций из "черного списка", реабилитировала 291 фигуранта списка и отказала в удовлетворении жалоб 242 финансистам, говорится в пресс-релизе регулятора.
"Комиссия работает с 28 января 2018 года и за это время удовлетворила 291 жалобу. По 242 жалобам принято решение об отказе", - сказано в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на 1 июля решения не приняты в отношении 6 жалоб, срок рассмотрения по которым еще не наступил. Без рассмотрения осталось 90 жалоб, поскольку они не соответствовали установленным требованиям. Еще 17 заявлений возвращено в связи с отсутствием предмета рассмотрения жалоб.
В целом комиссия за время работы получила 646 обращений о восстановлении деловой репутации. Из них - 524 жалоб связаны с деятельностью кредитных организаций, и 122 жалобы - с деятельностью некредитных финорганизаций.
По действующему законодательству деловая репутация заявителя может быть восстановлена, если доказана его непричастность к совершению действий, повлекших негативные последствия для финансовой организации. В таком случае по результатам принятых комиссией решений Банк России исключает сведения о заявителях из соответствующей базы данных.