ЦБ реабилитировал 291 финансиста из "черного списка"

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Комиссия Комиссия Банка России , которая с конца января 2018 года рассматривает жалобы топ-менеджеров и владельцев финансовых организаций из "черного списка", реабилитировала 291 фигуранта списка и отказала в удовлетворении жалоб 242 финансистам, говорится в пресс-релизе регулятора.

"Комиссия работает с 28 января 2018 года и за это время удовлетворила 291 жалобу. По 242 жалобам принято решение об отказе", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 1 июля решения не приняты в отношении 6 жалоб, срок рассмотрения по которым еще не наступил. Без рассмотрения осталось 90 жалоб, поскольку они не соответствовали установленным требованиям. Еще 17 заявлений возвращено в связи с отсутствием предмета рассмотрения жалоб.

В целом комиссия за время работы получила 646 обращений о восстановлении деловой репутации. Из них - 524 жалоб связаны с деятельностью кредитных организаций, и 122 жалобы - с деятельностью некредитных финорганизаций.