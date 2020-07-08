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Гостиницы в Подмосковье откроются с 1 августа
Гостиницы, расположенные на территории Московской области, могут возобновить работу с 1 августа, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T20:50
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572291804_0:305:3096:2047_1400x0_80_0_0_0cdd6caed279c6de279f67215cee4447.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Гостиницы в Подмосковье откроются с 1 августа

18:51 08.07.2020 (обновлено: 20:50 08.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГорничная застилает кровать в номере отеля "Арт Москва Войковская"
Горничная застилает кровать в номере отеля Арт Москва Войковская
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Гостиницы, расположенные на территории Московской области, могут возобновить работу с 1 августа, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 региона со ссылкой на постановление, размещенное на сайте областного правительства.
"Согласно документу, с 1 августа в Подмосковье возобновляют работу гостиницы", - говорится в сообщении.
Кроме этого, с 1 августа в Московской области возобновляется выставочная и конгрессная деятельность.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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