https://ria.ru/20200708/1574075649.html
Гостиницы в Подмосковье откроются с 1 августа
Гостиницы, расположенные на территории Московской области, могут возобновить работу с 1 августа, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T18:51
2020-07-08T20:50
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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