https://ria.ru/20200708/1574075605.html
В Подмосковье возобновят работу школьные лагеря
Школьные лагеря возобновят работу в Московской области с 15 июля, соответствующее постановление размещено на сайте областного правительства. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T18:50
2020-07-08T18:50
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
общество
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https://ria.ru/20200618/1573108144.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество