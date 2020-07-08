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В Подмосковье возобновят работу школьные лагеря
Школьные лагеря возобновят работу в Московской области с 15 июля, соответствующее постановление размещено на сайте областного правительства. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T18:50
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье возобновят работу школьные лагеря

18:50 08.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкШкола и жилые дома жилого комплекса ART в Красногорске
Школа и жилые дома жилого комплекса ART в Красногорске
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Школьные лагеря возобновят работу в Московской области с 15 июля, соответствующее постановление размещено на сайте областного правительства.
"Открытие летнего лагеря допускается с даты снятия ограничений на дневное пребывание детей на основании предложений, предписаний главного государственного санитарного врача по Московской области (…) но не ранее 15 июля 2020 года", - следует из документа.
В тексте также говорится, что лагерь должен направить уведомление о своей готовности и соблюдении требований в адрес областного минобразования и органа местного самоуправления.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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