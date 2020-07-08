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Распространение нового коронавируса
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Число случаев коронавируса в США превысило три миллиона
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 3 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей,... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T18:55
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, сша, в мире

Число случаев коронавируса в США превысило три миллиона

18:50 08.07.2020 (обновлено: 18:55 08.07.2020)
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© AP Photo / John MinchilloПациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
© AP Photo / John Minchillo
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 3 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По его данным, число выявленных случаев COVID-19 в США составляет 3 009 611, выздоровели 936 476 человек, скончались 131 594.
Во всем мире, как сообщает университет, коронавирусом заразились более 11,8 миллиона человек, умерли свыше 544 тысяч.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыСШАВ мире
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