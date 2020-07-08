https://ria.ru/20200708/1574075570.html
Число случаев коронавируса в США превысило три миллиона
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 3 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей,... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T18:50
2020-07-08T18:55
распространение нового коронавируса
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в мире
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сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, сша, в мире