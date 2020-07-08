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Глава Волгоградской области выехал на место пожаров
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выехал на место пожаров в Ольховском районе, где есть угроза селам, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T18:49
андрей бочаров
ольховский район
волгоградская область
происшествия
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ольховский район
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РИА Новости
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андрей бочаров, ольховский район, волгоградская область, происшествия

Глава Волгоградской области выехал на место пожаров

18:49 08.07.2020
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© РИА Новости / Константин ЧалабовГубернатор Волгоградской области Андрей Бочаров
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров
© РИА Новости / Константин Чалабов
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 8 июл – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выехал на место пожаров в Ольховском районе, где есть угроза селам, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.
Ранее сообщалось, что в днем в среду в Ольховском районе загорелся лес, есть угроза перехода огня на жилые дома села Ягодное.
"Андрей Бочаров выехал в село Липки (рядом с Ягодным – ред.), где также есть угроза перехода огня на дома. Там состоится заседание оперативного штаба", - сообщили в ведомстве. По словам собеседника агентства, ландшафтные пожары в среду произошли в трех районах области – Ольховском, Иловлинском и Михайловском.
Ранее сообщалось, что из-за горящего поля с пшеницей огонь перекинулся на хутор Княженский 2 в Михайловском район области, загорелись один жилой дом и 15 хозпостроек, более 80 жителей были эвакуированы.
В Волгоградской области в последние несколько дней установилась жаркая погода, в среду температура воздуха поднималась до 40-41 градуса.
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