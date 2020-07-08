Глава Волгоградской области выехал на место пожаров

ВОЛГОГРАД, 8 июл – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выехал на место пожаров в Ольховском районе , где есть угроза селам, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.

Ранее сообщалось, что в днем в среду в Ольховском районе загорелся лес, есть угроза перехода огня на жилые дома села Ягодное.

"Андрей Бочаров выехал в село Липки (рядом с Ягодным – ред.), где также есть угроза перехода огня на дома. Там состоится заседание оперативного штаба", - сообщили в ведомстве. По словам собеседника агентства, ландшафтные пожары в среду произошли в трех районах области – Ольховском, Иловлинском и Михайловском.

Ранее сообщалось, что из-за горящего поля с пшеницей огонь перекинулся на хутор Княженский 2 в Михайловском район области, загорелись один жилой дом и 15 хозпостроек, более 80 жителей были эвакуированы.