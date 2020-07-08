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Детские летние лагеря откроются в Подмосковье с 15 июля
Стационарные организации детского отдыха и оздоровления возобновят работу в Подмосковье с 15 июля, соответствующее постановление размещено на сайте областного... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T19:03
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353
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социальный навигатор, детские вопросы, детский отдых, московская область (подмосковье), общество

Детские летние лагеря откроются в Подмосковье с 15 июля

18:47 08.07.2020 (обновлено: 19:03 08.07.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкАвтобус с детьми
Автобус с детьми
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Стационарные организации детского отдыха и оздоровления возобновят работу в Подмосковье с 15 июля, соответствующее постановление размещено на сайте областного правительства.
"Возобновление деятельности организации отдыха допускается с даты направления уведомления о готовности объекта... в адрес министерства социального развития Московской области и органа местного самоуправления... но не ранее 15 июля 2020 года", - следует из документа.
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