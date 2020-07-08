https://ria.ru/20200708/1574075469.html
Детские летние лагеря откроются в Подмосковье с 15 июля
Стационарные организации детского отдыха и оздоровления возобновят работу в Подмосковье с 15 июля, соответствующее постановление размещено на сайте областного... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T18:47
2020-07-08T19:03
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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социальный навигатор, детские вопросы, детский отдых, московская область (подмосковье), общество