https://ria.ru/20200708/1574075445.html
Профсоюзы пока не обсуждали идею сделать 1 июля выходным
Предложение сделать 1 июля, день голосования по поправкам в конституцию, выходным еще не рассматривалось профсоюзами из-за отсутствия оформленного проекта,... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T18:46
2020-07-08T18:46
ольга епифанова
федерация независимых профсоюзов россии
справедливая россия
госдума рф
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга епифанова, федерация независимых профсоюзов россии, справедливая россия, госдума рф, общество