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Профсоюзы пока не обсуждали идею сделать 1 июля выходным
Предложение сделать 1 июля, день голосования по поправкам в конституцию, выходным еще не рассматривалось профсоюзами из-за отсутствия оформленного проекта,... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T18:46
ольга епифанова
федерация независимых профсоюзов россии
справедливая россия
госдума рф
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
ольга епифанова, федерация независимых профсоюзов россии, справедливая россия, госдума рф, общество

Профсоюзы пока не обсуждали идею сделать 1 июля выходным

18:46 08.07.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Конституция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Предложение сделать 1 июля, день голосования по поправкам в конституцию, выходным еще не рассматривалось профсоюзами из-за отсутствия оформленного проекта, сообщила РИА Новости замкоординатора стороны Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, представляющей объединения профсоюзов, замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Нина Кузьмина.
"Профсоюзная сторона эти вопросы пока не обсуждала: оформленных проектов решений нет", - рассказала она.
Ранее вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова ("Справедливая Россия") заявила что 1 июля, день общероссийского голосования по поправкам к конституции, в перспективе стоит сделать выходным. В Кремле заявили, что не обсуждали инициативу о возможности переноса празднования Дня России на 1 июля.
Здание Государственной Думы РФ
Вчера, 11:10Голосование по поправкам в Конституцию
В Госдуме оценили идею перенести дату празднования Дня России на 1 июля
111001
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Ольга ЕпифановаФедерация независимых профсоюзов РоссииСправедливая РоссияГосдума РФОбщество
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