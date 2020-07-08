В Волгоградской области лесной пожар угрожает селу

По информации ведомства, в среду около 14.00 по местному времени (13.00 мск) поступило сообщение о возгорании сухой травы в Ольховском районе Волгоградской области. На 18.30 (17.30 мск), по данным МЧС, пожарные продолжают бороться с огнем.