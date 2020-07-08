В Волгоградской области лесной пожар угрожает селу

ВОЛГОГРАД, 8 июл – РИА Новости. Лесной пожар в Ольховском районе Волгоградской области угрожает расположенному рядом селу Ягодное, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
По информации ведомства, в среду около 14.00 по местному времени (13.00 мск) поступило сообщение о возгорании сухой травы в Ольховском районе Волгоградской области. На 18.30 (17.30 мск), по данным МЧС, пожарные продолжают бороться с огнем.
"В результате сильных порывов ветра огонь распространился на лесные насаждения (сосна). Существует угроза перехода огня на населенный пункт Ягодное", - сообщили РИА Новости в ведомстве. По словам собеседника агентства, площадь возгорания составляет 80 гектаров.
Ранее сообщалось, что в среду из-за горящего поля с пшеницей огонь перекинулся на хутор Княженский 2 в Михайловском районе области, загорелись один жилой дом и 15 хозпостроек, более 80 жителей были эвакуированы.
В Волгоградской области в последние несколько дней установилась жаркая погода, в среду температура воздуха поднималась до 40-41 градуса.