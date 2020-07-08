В Подмосковье возобновят работу учреждения культуры

"Возобновление деятельности объектов в сфере культуры допускается с даты направления уведомления о готовности объекта в сфере культуры в адрес Министерства культуры Московской области или органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, … не ранее 15 июля 2020 года – для организаций, осуществляющих деятельность летних кинотеатров в парках, для иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры", - следует из документа.