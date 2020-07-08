https://ria.ru/20200708/1574075254.html
В Подмосковье возобновят работу учреждения культуры
Учреждения сферы культуры Подмосковья без возможности проводить там массовые мероприятия, кинопоказы в закрытых помещениях, возобновят работу с 15 июля,... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T18:42
2020-07-08T19:49
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40882/84/408828494_0:183:3050:1899_1400x0_80_0_0_622f4147681dce76e025a2c801a131fa.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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