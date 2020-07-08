Помпео отметил прогресс в обсуждении возобновления поездок между США и ЕС

ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. США и ЕС добились прогресса в обсуждении возобновления поездок граждан между странами, приостановленных с марта из-за коронавируса , заявил госсекретарь США Майк Помпео

"Мы добились определенного прогресса, технического прогресса. Нам нужно завершить (переговоры). Будет система мониторинговых мер, чтобы обеспечить правильное время (открытия границ)", - сказал Помпео.

Ранее ЕС не включил США в список стран, граждан которых будут впускать на территорию ЕС. США лидируют по числу случаев коронавируса в мире.

"Мы изучаем каждую страну по отдельности и принимаем решения, основываясь на науке и разумных соображениях, а не на политике", - сказал Помпео.

Его также спросили, не должна ли поменять политику по коронавирусу Бразилия , президент которой Жаир Болсонару сообщил, что заразился вирусом.

"Президент Болсонару вполне может сам решить, как ему действовать в ситуации со здравоохранением в его стране", - ответил Помпео. США не допускают на свою территорию людей, приезжающих из Бразилии, опасаясь распространения вируса.