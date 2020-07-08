https://ria.ru/20200708/1574075135.html
Помпео отметил прогресс в обсуждении возобновления поездок между США и ЕС
США и ЕС добились прогресса в обсуждении возобновления поездок граждан между странами, приостановленных с марта из-за коронавируса, заявил госсекретарь США Майк РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T18:38
2020-07-08T18:38
распространение нового коронавируса
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус covid-19
жаир болсонару
майк помпео
коронавирусы
бразилия
сша
в мире
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бразилия
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568927114_0:0:2900:1631_1400x0_80_0_0_c7b53783deb8dbfdd1149226a48e5512.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, жаир болсонару, майк помпео, коронавирусы, бразилия, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. США
и ЕС добились прогресса в обсуждении возобновления поездок граждан между странами, приостановленных с марта из-за коронавируса
, заявил госсекретарь США Майк Помпео
.
"Мы добились определенного прогресса, технического прогресса. Нам нужно завершить (переговоры). Будет система мониторинговых мер, чтобы обеспечить правильное время (открытия границ)", - сказал Помпео.
Ранее ЕС не включил США в список стран, граждан которых будут впускать на территорию ЕС. США лидируют по числу случаев коронавируса в мире.
"Мы изучаем каждую страну по отдельности и принимаем решения, основываясь на науке и разумных соображениях, а не на политике", - сказал Помпео.
Его также спросили, не должна ли поменять политику по коронавирусу Бразилия
, президент которой Жаир Болсонару
сообщил, что заразился вирусом.
"Президент Болсонару вполне может сам решить, как ему действовать в ситуации со здравоохранением в его стране", - ответил Помпео. США не допускают на свою территорию людей, приезжающих из Бразилии, опасаясь распространения вируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.