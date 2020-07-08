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В Курганской области локализовали пожар в трех жилых домах
Пожар в деревне в Курганской области локализован на площади 700 квадратных метров, сообщает МЧС России. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T18:35
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
курганская область
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), курганская область, происшествия

В Курганской области локализовали пожар в трех жилых домах

18:35 08.07.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Пожар в деревне в Курганской области локализован на площади 700 квадратных метров, сообщает МЧС России.
Ранее сообщалось, что три жилых дома и надворные постройки горят на 700 квадратных метрах в Передергино в Курганской области.
"Локализация пожара на площади 700 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к тушению привлечены 50 человек и 19 единиц техники.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Курганская областьПроисшествия
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