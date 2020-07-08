Красный Крест рассказал о подтвержденных случаях бубонной чумы

По ее словам, в Монголии зараженные пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь, их состояние оценивается как стабильное. Представитель IFRC подчеркнула, что "отдельные случаи" в Монголии "были быстро взяты под контроль, и "на настоящем этапе нет непосредственной угрозы вспышки" заболевания. Пан отметила, что сейчас главное – обеспечить безопасность людей, повысить уровень информированности населения о том, как распространяется бубонная чума, и предотвратить новые случаи заражения.