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Красный Крест рассказал о подтвержденных случаях бубонной чумы
Два случая бубонной чумы подтверждены в китайской провинции Внутренняя Монголия, и вероятнее всего, появление заболевания будет носить локальный характер,... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T18:33
внутренняя монголия
китай
монголия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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внутренняя монголия, китай, монголия, в мире

Красный Крест рассказал о подтвержденных случаях бубонной чумы

18:33 08.07.2020
2009
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкАвтомобиль медицинской помощи в Китае
Автомобиль медицинской помощи в Китае
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Автомобиль медицинской помощи в Китае. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Два случая бубонной чумы подтверждены в китайской провинции Внутренняя Монголия, и вероятнее всего, появление заболевания будет носить локальный характер, заявила РИА Новости представитель Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) Гвен Пан.
Ранее сообщалось, что бубонную чуму подтвердили у скотовода городе Баян-Нур Внутренней Монголии (КНР). Кроме того, чуму выявили на западе Монголии в регионе, который граничит с Республикой Алтай. Заболели два человека. В пресс-службе посольства РФ в Улан-Баторе заявили, что власти Монголии сразу приняли необходимые меры, причин для беспокойства нет.
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
7 июля, 13:03
ВОЗ оценила ситуацию с выявлением случая бубонной чумы в Китае
"Был зафиксирован еще один случай в городе Баян-Нур в провинции Внутренняя Монголия в Китае. Новых сообщений о случаях в Монголии не было, однако существуют серьезные опасения, что еще один человек заражен бубонной чумой в Баян-Нуре", - сказала Пан.
По ее словам, в Монголии зараженные пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь, их состояние оценивается как стабильное. Представитель IFRC подчеркнула, что "отдельные случаи" в Монголии "были быстро взяты под контроль, и "на настоящем этапе нет непосредственной угрозы вспышки" заболевания. Пан отметила, что сейчас главное – обеспечить безопасность людей, повысить уровень информированности населения о том, как распространяется бубонная чума, и предотвратить новые случаи заражения.
В лаборатории
7 июля, 09:55
Вирусолог оценила риски распространения бубонной чумы
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Внутренняя МонголияКитайМонголияВ мире
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