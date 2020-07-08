Красный Крест рассказал о подтвержденных случаях бубонной чумы

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Два случая бубонной чумы подтверждены в китайской провинции Внутренняя Монголия, и вероятнее всего, появление заболевания будет носить локальный характер, заявила РИА Новости представитель Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) Гвен Пан.
Ранее сообщалось, что бубонную чуму подтвердили у скотовода городе Баян-Нур Внутренней Монголии (КНР). Кроме того, чуму выявили на западе Монголии в регионе, который граничит с Республикой Алтай. Заболели два человека. В пресс-службе посольства РФ в Улан-Баторе заявили, что власти Монголии сразу приняли необходимые меры, причин для беспокойства нет.
"Был зафиксирован еще один случай в городе Баян-Нур в провинции Внутренняя Монголия в Китае. Новых сообщений о случаях в Монголии не было, однако существуют серьезные опасения, что еще один человек заражен бубонной чумой в Баян-Нуре", - сказала Пан.
По ее словам, в Монголии зараженные пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь, их состояние оценивается как стабильное. Представитель IFRC подчеркнула, что "отдельные случаи" в Монголии "были быстро взяты под контроль, и "на настоящем этапе нет непосредственной угрозы вспышки" заболевания. Пан отметила, что сейчас главное – обеспечить безопасность людей, повысить уровень информированности населения о том, как распространяется бубонная чума, и предотвратить новые случаи заражения.