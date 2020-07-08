В Подмосковье с 25 июля заработают рестораны, бары и кафе

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Власти Подмосковья объявили о новом этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Соответствующее постановление опубликовано на сайте областного правительства.
В документе сообщается о следующих послаблениях:
—с 15 июля откроют пляжи, аттракционы, летние детские и школьные лагеря. Возобновится работа учреждений социального обслуживания и сферы культуры;
—с 25 июля заработают кафе, бары и рестораны. В транспорте начнут принимать наличные;
—с 1 августа откроют санаторно-курортные организации, гостиницы и все образовательные учреждения.
По данным оперативного штаба, за последние сутки в Подмосковье выявили менее 200 случаев заболевания COVID-19, в последний раз о таком показателе сообщали в начале апреля. Всего за время пандемии коронавирусом заразились около 60 тысяч жителей Московской области, скончались 970 человек, почти 40 тысяч уже выздоровели.