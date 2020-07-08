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В Подмосковье с 25 июля заработают рестораны, бары и кафе
Власти Подмосковья объявили о новом этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Соответствующее постановление опубликовано на сайте... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T19:20
россия
московская область (подмосковье)
общество
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РИА Новости
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353
60
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60
россия, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье с 25 июля заработают рестораны, бары и кафе

18:33 08.07.2020 (обновлено: 19:20 08.07.2020)
16413
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЖенщина в защитной маске на одной из улиц в Щелково Московской области
Женщина в защитной маске на одной из улиц в Щелково Московской области
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Власти Подмосковья объявили о новом этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Соответствующее постановление опубликовано на сайте областного правительства.
В документе сообщается о следующих послаблениях:
с 15 июля откроют пляжи, аттракционы, летние детские и школьные лагеря. Возобновится работа учреждений социального обслуживания и сферы культуры;
с 25 июля заработают кафе, бары и рестораны. В транспорте начнут принимать наличные;
с 1 августа откроют санаторно-курортные организации, гостиницы и все образовательные учреждения.
По данным оперативного штаба, за последние сутки в Подмосковье выявили менее 200 случаев заболевания COVID-19, в последний раз о таком показателе сообщали в начале апреля. Всего за время пандемии коронавирусом заразились около 60 тысяч жителей Московской области, скончались 970 человек, почти 40 тысяч уже выздоровели.
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РоссияМосковская область (Подмосковье)Общество
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