В Подмосковье с 25 июля заработают рестораны, бары и кафе

По данным оперативного штаба, за последние сутки в Подмосковье выявили менее 200 случаев заболевания COVID-19, в последний раз о таком показателе сообщали в начале апреля. Всего за время пандемии коронавирусом заразились около 60 тысяч жителей Московской области, скончались 970 человек, почти 40 тысяч уже выздоровели.