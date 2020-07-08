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В Греции за сутки выявили 33 новых случая COVID-19
В Греции за последние сутки выявлены 33 новых случая инфицирования коронавирусом, 21 из них обнаружены при контроле на въезде в страну, сообщила в среду... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T18:29
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сербия, греция, в мире

В Греции за сутки выявили 33 новых случая COVID-19

18:29 08.07.2020
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© РИА Новости / Костис НтантамисСотрудник коммунальной службы в Афинах
Сотрудник коммунальной службы в Афинах
© РИА Новости / Костис Нтантамис
АФИНЫ, 8 июл – РИА Новости. В Греции за последние сутки выявлены 33 новых случая инфицирования коронавирусом, 21 из них обнаружены при контроле на въезде в страну, сообщила в среду национальная организация общественного здравоохранения.
Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 3622 человек.
В отделениях интенсивной терапии интубированы девять человек. Ранее в связи с улучшением состояния из отделений интенсивной терапии был выписан 121 человек, говорится в сообщении.
За последние сутки умерших от коронавируса нет, всего в Греции от COVID-19 умерли 193 человека.
После открытия границ с 1 июля в Греции растет количество завозных случаев коронавируса. Власти Греции с понедельника запретили въезд в страну гражданам Сербии в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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