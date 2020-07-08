В Греции за сутки выявили 33 новых случая COVID-19

АФИНЫ, 8 июл – РИА Новости. В Греции за последние сутки выявлены 33 новых случая инфицирования коронавирусом , 21 из них обнаружены при контроле на въезде в страну, сообщила в среду национальная организация общественного здравоохранения.

Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 3622 человек.

В отделениях интенсивной терапии интубированы девять человек. Ранее в связи с улучшением состояния из отделений интенсивной терапии был выписан 121 человек, говорится в сообщении.

За последние сутки умерших от коронавируса нет, всего в Греции от COVID-19 умерли 193 человека.

После открытия границ с 1 июля в Греции растет количество завозных случаев коронавируса. Власти Греции с понедельника запретили въезд в страну гражданам Сербии в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.