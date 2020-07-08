В Подмосковье откроют пляжи и аттракционы с 15 июля

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. В Подмосковье откроют пляжи и парки аттракционов с 15 июля, соответствующее постановление размещено на сайте областного правительства.

Ранее в пресс-службе министерства благоустройства Подмосковья РИА Новости рассказали, что в регионе подготовлены 150 пляжных территорий и зон отдыха у воды.

Кроме того, откроются учреждения культуры, но без возможности проводить там массовые мероприятия и кинопоказы в закрытых помещениях.