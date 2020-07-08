https://ria.ru/20200708/1574074368.html
В Подмосковье откроют пляжи и аттракционы с 15 июля
В Подмосковье откроют пляжи и парки аттракционов с 15 июля, соответствующее постановление размещено на сайте областного правительства. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T18:21
2020-07-08T18:38
распространение нового коронавируса
московская область (подмосковье)
общество
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1
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), общество