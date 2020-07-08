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В Подмосковье откроют пляжи и аттракционы с 15 июля
В Подмосковье откроют пляжи и парки аттракционов с 15 июля, соответствующее постановление размещено на сайте областного правительства. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T18:38
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье откроют пляжи и аттракционы с 15 июля

18:21 08.07.2020 (обновлено: 18:38 08.07.2020)
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© Fotolia / olgavolodinaПляж
Пляж
© Fotolia / olgavolodina
Пляж. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. В Подмосковье откроют пляжи и парки аттракционов с 15 июля, соответствующее постановление размещено на сайте областного правительства.
Ранее в пресс-службе министерства благоустройства Подмосковья РИА Новости рассказали, что в регионе подготовлены 150 пляжных территорий и зон отдыха у воды.
Кроме того, откроются учреждения культуры, но без возможности проводить там массовые мероприятия и кинопоказы в закрытых помещениях.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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18 июня, 15:35Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаМосковская область (Подмосковье)Общество
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