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В Подмосковье с 1 августа откроются санаторно-курортные организации
Санаторно-курортные организации Московской области могут открыться с 1 августа, соответствующее постановление размещено на сайте областного правительства. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T18:21
московская область (подмосковье)
общество
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353
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московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье с 1 августа откроются санаторно-курортные организации

18:21 08.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПервые отдыхающие в столовой санатория "ДиЛуч" в Анапе
Первые отдыхающие в столовой санатория ДиЛуч в Анапе
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Санаторно-курортные организации Московской области могут открыться с 1 августа, соответствующее постановление размещено на сайте областного правительства.
Согласно документу, все санаторно-курортные учреждения, расположенные на территории Подмосковья, могут возобновить работу с 1 августа.
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