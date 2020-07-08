В Курганской области загорелись три дома

"В 16.22 (мск) ... поступило сообщение о возгорании дома по адресу: Кетовский район, Передергино, улица Одино. В 16.35 передали вызов №2. Горят три жилых дома и надворные постройки. По предварительной информации, площадь пожара - 700 квадратных метров", - говорится в сообщении.