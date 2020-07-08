Гутерреш заявил о беспрецедентном иностранном вмешательстве в Ливии

"Конфликт вступил в новую фазу - с иностранным вмешательством, достигающим беспрецедентных уровней, включая доставку высокотехнологичного снаряжения и число наемников, участвующих в боевых действиях", - сказал Гутерреш.

По его словам, ООН крайне обеспокоена военными приготовлениями вблизи ливийского города Сирт . "Подразделения ПНС при значительной внешней поддержке продолжили продвижение на восток и теперь находятся в 25 километрах к западу от Сирта после двух предыдущих попыток заполучить контроль над городом", - указал генсек.

Он отметил, что ситуация на линии фронта была в основном спокойной с 10 июня. "Тем не менее, мы очень обеспокоены настораживающим наращиванием военной силы вокруг города и высоким уровнем прямого иностранного вмешательства в конфликт в нарушении эмбарго ООН на поставки оружия, резолюций Совета Безопасности и обязательств, данных государствами-членами в Берлине", - подчеркнул Гутерреш.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией , и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара , политическую поддержку которому оказывает Египет

Уже более года армия Хафтара пытается отбить столицу Ливии. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.