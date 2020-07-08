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Гутерреш заявил о беспрецедентном иностранном вмешательстве в Ливии
Уровень иностранного вмешательства в конфликт в Ливии достиг беспрецедентного уровня, заявил на заседании СБ ООН генсек организации Антониу Гутерреш. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T18:20
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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антониу гутерреш, халифа хафтар, совет безопасности оон, триполи, ливия, оон, сша, в мире

Гутерреш заявил о беспрецедентном иностранном вмешательстве в Ливии

18:20 08.07.2020
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© AP Photo / Mohammad HannonВоеннослужащие Ливийской национальной армии
Военнослужащие Ливийской национальной армии
© AP Photo / Mohammad Hannon
ООН, 8 июл - РИА Новости. Уровень иностранного вмешательства в конфликт в Ливии достиг беспрецедентного уровня, заявил на заседании СБ ООН генсек организации Антониу Гутерреш.
"Конфликт вступил в новую фазу - с иностранным вмешательством, достигающим беспрецедентных уровней, включая доставку высокотехнологичного снаряжения и число наемников, участвующих в боевых действиях", - сказал Гутерреш.
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По его словам, ООН крайне обеспокоена военными приготовлениями вблизи ливийского города Сирт. "Подразделения ПНС при значительной внешней поддержке продолжили продвижение на восток и теперь находятся в 25 километрах к западу от Сирта после двух предыдущих попыток заполучить контроль над городом", - указал генсек.
Он отметил, что ситуация на линии фронта была в основном спокойной с 10 июня. "Тем не менее, мы очень обеспокоены настораживающим наращиванием военной силы вокруг города и высоким уровнем прямого иностранного вмешательства в конфликт в нарушении эмбарго ООН на поставки оружия, резолюций Совета Безопасности и обязательств, данных государствами-членами в Берлине", - подчеркнул Гутерреш.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Турции.
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В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, политическую поддержку которому оказывает Египет.
Уже более года армия Хафтара пытается отбить столицу Ливии. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.
В Каире 6 июня состоялась встреча президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси с Хафтаром и Салехом. По итогам встречи глава Египта объявил о "каирской инициативе", которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступили ПНС и Турция.
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Антониу ГутеррешХалифа ХафтарСовет Безопасности ООНТриполиЛивияООНСШАВ мире
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