https://ria.ru/20200708/1574073802.html
Помпео пригрозил Ливану санкциями в случае покупки иранской нефти
Госсекретарь США Майк Помпео пригрозил Ливану санкциями в случае покупки иранской нефти. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T18:10
2020-07-08T18:10
майк помпео
хасан насралла
хезболла
иран
сша
ливан
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
майк помпео, хасан насралла, хезболла, иран, сша, ливан, в мире