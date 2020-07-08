Помпео заявил о перехвате груза иранского оружия для хуситов

ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. США перехватили очередной груз иранского оружия, предназначавшегося для йеменских повстанцев-хуситов, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
"Мы помешали еще одному грузу оружия, направлявшемуся к хуситам: 28 июня США и силы партнеров задержали возле побережья Йемена судно с грузом, включавшим 200 гранатометов, более 1700 автоматов Калашникова, 21 ракету поверхность-воздух, несколько противотанковых ракет и другое продвинутое оружие и ракеты", - заявил Помпео на пресс-конференции.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Тем не менее, поскольку формально из сделки вышли лишь США, остальные ее участники должны соблюдать условие об отмене оружейного эмбарго.