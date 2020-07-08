Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200708/1574073711.html
Помпео заявил о перехвате груза иранского оружия для хуситов
США перехватили очередной груз иранского оружия, предназначавшегося для йеменских повстанцев-хуситов, заявил госсекретарь США Майк Помпео. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T18:09
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
майк помпео
йемен
иран
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151347/63/1513476311_0:0:5760:3240_1400x0_80_0_0_1dd87026e662a61dd146f2fce6885f5c.jpg
https://ria.ru/20200702/1573764546.html
https://ria.ru/20200701/1573719019.html
йемен
иран
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/151347/63/1513476311_0:0:5760:3240_1400x0_80_0_0_1dd87026e662a61dd146f2fce6885f5c.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/151347/63/1513476311_640:0:5760:3840_1400x0_80_0_0_a11eebd560f16df6cb4a5fe37760e6ee.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/151347/63/1513476311_1769:0:5609:3840_1400x0_80_0_0_1fade7a770209f728375f631df84e321.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совместный всеобъемлющий план действий (свпд), майк помпео, йемен, иран, сша, в мире

Помпео заявил о перехвате груза иранского оружия для хуситов

18:09 08.07.2020
264
© AP Photo / Hani MohammedПовстанцы-хуситы
Повстанцы-хуситы
© AP Photo / Hani Mohammed
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. США перехватили очередной груз иранского оружия, предназначавшегося для йеменских повстанцев-хуситов, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
"Мы помешали еще одному грузу оружия, направлявшемуся к хуситам: 28 июня США и силы партнеров задержали возле побережья Йемена судно с грузом, включавшим 200 гранатометов, более 1700 автоматов Калашникова, 21 ракету поверхность-воздух, несколько противотанковых ракет и другое продвинутое оружие и ракеты", - заявил Помпео на пресс-конференции.
Келли Краф
2 июля, 03:13
США инициируют голосование по продлению оружейного эмбарго против Ирана
"СБ ООН должен продлить эмбарго против Ирана, чтобы предотвратить дальнейший конфликт в регионе. Ни один серьезный человек не может верить, что Иран будет использовать получаемое им оружие для мирных целей", - добавил Помпео.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Тем не менее, поскольку формально из сделки вышли лишь США, остальные ее участники должны соблюдать условие об отмене оружейного эмбарго.
Американские военные на учениях
1 июля, 07:07
В США заявили, что всегда рассматривают военный сценарий против Ирана
410055
Обсудить 0
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Майк ПомпеоЙеменИранСШАВ мире
Рекомендуем
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео пригрозил Ливану санкциями в случае покупки иранской нефти
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео обвинил Китай в агрессии на границе с Индией
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео призвал наказать Россию и Китай за вето в Совбезе ООН по Сирии
Военнослужащие Ливийской национальной армии
Гутерреш заявил о беспрецедентном иностранном вмешательстве в Ливии
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан
Генсек ООН рассказал о создании демилитаризованной зоны в Ливии
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
В ДНР заявили о продолжении диалога по разминированию в Донбассе
Полицейский
В Петербурге задержали мужчину, оправдывавшего теракт из дела Прокопьевой
Российское трубоукладочное судно Академик Черский в порту Мукран, Германия
Глава Минобороны Германии ответила на претензии к "Северному потоку — 2"
Флаги с логотипом ОБСЕ
В ЛНР помогли ОБСЕ вернуть потерянный в Донбассе беспилотник
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель призвала ЕС готовиться к любым сценариям в отношениях с Британией
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
Помпео назвал США "мировым лидером" по борьбе с COVID-19
Логистический центр компании Amazon в Райнберге, Германия
Amazon выплатит штраф за поставки товаров жителям Крыма, Ирана и Сирии
Президент Сербии Александр Вучич
Вучич назвал цели организаторов беспорядков в Сербии
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен
В США призвали Россию и Китай не блокировать оружейное эмбарго по Ирану
Венесуэльские военные
Венесуэльские военные сбили неопознанный американский самолет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Марокко частично открывает морские и воздушные границы с 14 июля
01:36СБ ООН не поддержал резолюцию России по Сирии
01:22В подмосковной Рузе более 50 человек эвакуировали из-за прорыва дамбы
01:00В США начались испытания "Ремдесивира" с применением ингаляции
00:58В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,7 миллиона человек
00:49"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
00:47ЕСПЧ отказался давать указания Еревану сохранить полномочия судей КС
00:38В Белграде на протестах ранили десять полицейских
00:32В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом
00:30В Подмосковье два дома смыло водой при прокладке обводного канала
00:27В Казани пожарный поезд направили на тушение зданий "Казаньнефтепродукта"
23:59Россия осудила попытки США вернуть международные санкции против Ирана
23:57В Белграде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
23:55ЕС назвал задержание исламистов в Крыму политически мотивированным
23:50Трамп назвал отношения США и Мексики отличными
23:41Посол России призвал уважать позицию Китая по контролю над вооружениями
23:38В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
23:31В Казани загорелись административное здание и ангар "Казаньнефтепродукта"
23:28Посол ответил на сообщения о "сговоре" России с талибами
23:23В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом
Лента новостейМолния