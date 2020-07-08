https://ria.ru/20200708/1574073685.html
В ДНР заявили о продолжении диалога по разминированию в Донбассе
Диалог по плану разминирования в Донбассе будет продолжен в рамках переговоров по урегулированию конфликта в регионе, необходимо согласовать еще семь участков,... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T18:09
2020-07-08T18:09
ситуация в днр и лнр
наталья никонорова
мид днр
донбасс
донецкая народная республика
в мире
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https://ria.ru/20200707/1574004919.html
донбасс
донецкая народная республика
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/148154/91/1481549154_0:218:4288:2630_1400x0_80_0_0_f0dfe4c42e4a3deb470de00da619399a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, наталья никонорова, мид днр, донбасс, донецкая народная республика, в мире