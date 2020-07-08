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В ДНР заявили о продолжении диалога по разминированию в Донбассе
Диалог по плану разминирования в Донбассе будет продолжен в рамках переговоров по урегулированию конфликта в регионе, необходимо согласовать еще семь участков,... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T18:09
ситуация в днр и лнр
наталья никонорова
мид днр
донбасс
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РИА Новости
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353
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ситуация в днр и лнр, наталья никонорова, мид днр, донбасс, донецкая народная республика, в мире

В ДНР заявили о продолжении диалога по разминированию в Донбассе

18:09 08.07.2020
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© Фото : МИД ДНР Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
© Фото : МИД ДНР
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Диалог по плану разминирования в Донбассе будет продолжен в рамках переговоров по урегулированию конфликта в регионе, необходимо согласовать еще семь участков, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Ранее в ДНР заявили, что подгруппа по безопасности в ходе видеоконференции во вторник согласовала 13 локаций для проведения противоминных мероприятий в Донбассе.
"Сегодня было решено продолжить диалог и для формирования полноценного плана разминирования досогласовать оставшиеся семь участков, среди которых есть объекты критической инфраструктуры, требующие ремонтно-восстановительных работ", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
Денис Пушилин
7 июля, 13:45
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Ситуация в ДНР и ЛНРНаталья НиконороваМИД ДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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