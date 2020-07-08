https://ria.ru/20200708/1574073613.html
АТОР спрогнозировала сроки возобновления зарубежного туризма
Россия возобновит авиаперелеты по популярными туристическим направлениями не раньше конца сентября, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T18:07
2020-07-08T20:22
туризм
россия
майя ломидзе
новости - туризм
дмитрий песков
турция
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, россия, майя ломидзе, новости - туризм, дмитрий песков, турция, общество
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости.
Россия возобновит авиаперелеты по популярными туристическим направлениями не раньше конца сентября, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе
в эфире радиостанции "Говорит Москва
".
Такое развитие событий она назвала наиболее оптимистичным, "радужным" сценарием.
"Когда мы говорим о конце сентября, октябре, то, конечно, в основном мы имеем в виду страны Средиземноморья, включая Турцию
, то есть те страны, которые входили на протяжении последних десятилетий в пятерку самых востребованных туристических направлений", - подчеркнула она.
В худшем случае, по словам Ломидзе, выездной туризм начнется только в декабре.
"Вернуть ваучерами"
Накануне правительство утвердило постановление
, разрешающее выдавать пассажирам ваучеры вместо возврата средств за авиабилеты.
Так, в случае чрезвычайной ситуации или угрозы ее возникновения компания сможет изменить условия договора или отменить вылет и вернуть клиенту деньги.
Если пассажир откажется от перелета, перевозчик больше не будет обязан доставить его в пункт назначения. Тем не менее, в течении трех лет с даты отправления рейса авиакомпания будет принимать потраченную клиентом сумму в счет оплаты новых услуг.
Прекращение авиасообщения
Весной из-за пандемии коронавируса Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют рейсы, которыми граждан вывозят из-за границы, а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие перелеты.
Представитель Кремля Дмитрий Песков
ранее подчеркивал, что говорить о точных сроках возобновления воздушного сообщения пока не приходится. Он отметил, что в некоторых государствах фиксируют новые очаги вспышек инфекции и ситуация остается нестабильной.