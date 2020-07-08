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АТОР спрогнозировала сроки возобновления зарубежного туризма
Россия возобновит авиаперелеты по популярными туристическим направлениями не раньше конца сентября, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T20:22
туризм
россия
майя ломидзе
новости - туризм
дмитрий песков
турция
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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туризм, россия, майя ломидзе, новости - туризм, дмитрий песков, турция, общество

АТОР спрогнозировала сроки возобновления зарубежного туризма

18:07 08.07.2020 (обновлено: 20:22 08.07.2020)
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© РИА Новости / Илья НаймушинПассажирский самолет "Сухой Суперджет-100"
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100
© РИА Новости / Илья Наймушин
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Россия возобновит авиаперелеты по популярными туристическим направлениями не раньше конца сентября, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Такое развитие событий она назвала наиболее оптимистичным, "радужным" сценарием.
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"Когда мы говорим о конце сентября, октябре, то, конечно, в основном мы имеем в виду страны Средиземноморья, включая Турцию, то есть те страны, которые входили на протяжении последних десятилетий в пятерку самых востребованных туристических направлений", - подчеркнула она.
В худшем случае, по словам Ломидзе, выездной туризм начнется только в декабре.

"Вернуть ваучерами"

Накануне правительство утвердило постановление, разрешающее выдавать пассажирам ваучеры вместо возврата средств за авиабилеты.
Так, в случае чрезвычайной ситуации или угрозы ее возникновения компания сможет изменить условия договора или отменить вылет и вернуть клиенту деньги.
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Если пассажир откажется от перелета, перевозчик больше не будет обязан доставить его в пункт назначения. Тем не менее, в течении трех лет с даты отправления рейса авиакомпания будет принимать потраченную клиентом сумму в счет оплаты новых услуг.

Прекращение авиасообщения

Весной из-за пандемии коронавируса Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют рейсы, которыми граждан вывозят из-за границы, а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие перелеты.
Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что говорить о точных сроках возобновления воздушного сообщения пока не приходится. Он отметил, что в некоторых государствах фиксируют новые очаги вспышек инфекции и ситуация остается нестабильной.
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ТуризмРоссияМайя ЛомидзеНовости - ТуризмДмитрий ПесковТурцияОбщество
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