АТОР спрогнозировала сроки возобновления зарубежного туризма

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Россия возобновит авиаперелеты по популярными туристическим направлениями не раньше конца сентября, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров Россия возобновит авиаперелеты по популярными туристическим направлениями не раньше конца сентября, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе в эфире радиостанции " Говорит Москва ".

Такое развитие событий она назвала наиболее оптимистичным, "радужным" сценарием.

"Когда мы говорим о конце сентября, октябре, то, конечно, в основном мы имеем в виду страны Средиземноморья, включая Турцию , то есть те страны, которые входили на протяжении последних десятилетий в пятерку самых востребованных туристических направлений", - подчеркнула она.

В худшем случае, по словам Ломидзе, выездной туризм начнется только в декабре.

"Вернуть ваучерами"

Накануне правительство утвердило постановление , разрешающее выдавать пассажирам ваучеры вместо возврата средств за авиабилеты.

Так, в случае чрезвычайной ситуации или угрозы ее возникновения компания сможет изменить условия договора или отменить вылет и вернуть клиенту деньги.

Если пассажир откажется от перелета, перевозчик больше не будет обязан доставить его в пункт назначения. Тем не менее, в течении трех лет с даты отправления рейса авиакомпания будет принимать потраченную клиентом сумму в счет оплаты новых услуг.

Прекращение авиасообщения

Весной из-за пандемии коронавируса Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют рейсы, которыми граждан вывозят из-за границы, а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие перелеты.