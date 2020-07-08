Помпео обвинил Китай в агрессии на границе с Индией

ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Госсекретарь США Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в агрессии в связи с инцидентом на границе Индии , призвал мир объединить усилия для "значимого" ответа на политику Пекина

"Китайцы предприняли невероятно агрессивные действия, и индийцы сделали все, что могли, чтобы ответить на это", - сказал Помпео на пресс-конференции в среду.

Он сообщил, что обсуждал инцидент с главой МИД Индии несколько раз.

По его словам, "то, против чего мир должен объединиться сегодня, – возрастающие ревизионистские усилия, в которые вовлечена Китайская коммунистическая партия".

"Я думаю, что с тем, что произошло с распространением вируса из китайского города Ухань , мир увидел истинный цвет Китайской коммунистической партии, и я убежден больше, чем когда-либо, что свободные народы мира придут к пониманию угрозы, которую она представляет не только для самого Китая, но, что также важно, к пониманию того, что влияние председателя Си (Цзиньпина) пагубно для свободных и любящих демократию народов мира", - сказал Помпео.

"Я уверен, что мир объединится, чтобы дать отпор – сильный и значительный", - сказал госсекретарь США.

Он напомнил, что США и ЕС в ближайшее время намерены запустить диалог для обсуждения "китайской угрозы", но не привел конкретных сроков.

Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира , а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш . Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.