Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200708/1574073563.html
Помпео обвинил Китай в агрессии на границе с Индией
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в агрессии в связи с инцидентом на границе Индии, призвал мир объединить усилия для "значимого" ответа на политику... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T18:07
кашмир
майк помпео
мид индии
ухань
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155349/74/1553497461_0:0:2730:1536_1400x0_80_0_0_7ab6cf763738cb197f21303f3d15edca.jpg
https://ria.ru/20200706/1573955129.html
https://ria.ru/20200703/1573836823.html
3
кашмир
ухань
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155349/74/1553497461_0:0:2730:1536_1400x0_80_0_0_7ab6cf763738cb197f21303f3d15edca.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155349/74/1553497461_0:0:2730:2048_1400x0_80_0_0_14fa122736cc320d5aec59d310674ba7.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155349/74/1553497461_184:0:2232:2048_1400x0_80_0_0_379560926eae9f30e578fded6a27bf3c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кашмир, майк помпео, мид индии, ухань, сша, в мире

Помпео обвинил Китай в агрессии на границе с Индией

18:07 08.07.2020
615
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в агрессии в связи с инцидентом на границе Индии, призвал мир объединить усилия для "значимого" ответа на политику Пекина.
"Китайцы предприняли невероятно агрессивные действия, и индийцы сделали все, что могли, чтобы ответить на это", - сказал Помпео на пресс-конференции в среду.
Он сообщил, что обсуждал инцидент с главой МИД Индии несколько раз.
По его словам, "то, против чего мир должен объединиться сегодня, – возрастающие ревизионистские усилия, в которые вовлечена Китайская коммунистическая партия".
Индийские военные грузовики движутся в направлении Ладакха
6 июля, 14:13
Индия и Китай продолжат консультации по восстановлению мира на границе
"Я думаю, что с тем, что произошло с распространением вируса из китайского города Ухань, мир увидел истинный цвет Китайской коммунистической партии, и я убежден больше, чем когда-либо, что свободные народы мира придут к пониманию угрозы, которую она представляет не только для самого Китая, но, что также важно, к пониманию того, что влияние председателя Си (Цзиньпина) пагубно для свободных и любящих демократию народов мира", - сказал Помпео.
"Я уверен, что мир объединится, чтобы дать отпор – сильный и значительный", - сказал госсекретарь США.
Он напомнил, что США и ЕС в ближайшее время намерены запустить диалог для обсуждения "китайской угрозы", но не привел конкретных сроков.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
3 июля, 11:32
Китай примет необходимые меры для защиты интересов своих компаний в Индии
Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.
Обострение ситуации в регионе началось еще в начале мая, когда произошел ряд конфликтов между военными двух стран в районе высокогорного озера Пангонг Цо. После этого Индия и Китай начали усиление сил в Ладакхе у линии фактического контроля. Новый виток напряженности начался после драки военных двух стран в долине Галван в Ладакхе вечером 15 июня. По данным официального Нью-Дели, в результате инцидента с индийской стороны погибли 20 солдат. Информации о числе погибших и пострадавших с китайской стороны обнародовано не было.
3800321
Обсудить 3
КашмирМайк ПомпеоМИД ИндииУханьСШАВ мире
Рекомендуем
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео призвал наказать Россию и Китай за вето в Совбезе ООН по Сирии
Повстанцы-хуситы
Помпео заявил о перехвате груза иранского оружия для хуситов
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео пригрозил Ливану санкциями в случае покупки иранской нефти
Владимир Путин и Си Цзиньпин
Путин и Си Цзиньпин намерены наращивать сотрудничество по углеводородам
Пуск ракеты подводного базирования Trident II D5
США готовы провести переговоры с Китаем по ядерному оружию
Военнослужащие Ливийской национальной армии
Гутерреш заявил о беспрецедентном иностранном вмешательстве в Ливии
Российское трубоукладочное судно Академик Черский в порту Мукран, Германия
Глава Минобороны Германии ответила на претензии к "Северному потоку — 2"
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
Помпео назвал США "мировым лидером" по борьбе с COVID-19
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан
Генсек ООН рассказал о создании демилитаризованной зоны в Ливии
Полицейский
В Петербурге задержали мужчину, оправдывавшего теракт из дела Прокопьевой
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель призвала ЕС готовиться к любым сценариям в отношениях с Британией
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
В ДНР заявили о продолжении диалога по разминированию в Донбассе
Начальник Генштаба Украины Виктор Муженко
Экс-начальник генштаба Украины предрек "вторжение" России с востока
Роберт О'Брайен
Белый дом анонсировал новые меры против Китая из-за "аннексии" Гонконга
Президент Сербии Александр Вучич
Вучич назвал цели организаторов беспорядков в Сербии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Марокко частично открывает морские и воздушные границы с 14 июля
01:36СБ ООН не поддержал резолюцию России по Сирии
01:22В подмосковной Рузе более 50 человек эвакуировали из-за прорыва дамбы
01:00В США начались испытания "Ремдесивира" с применением ингаляции
00:58В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,7 миллиона человек
00:49"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
00:47ЕСПЧ отказался давать указания Еревану сохранить полномочия судей КС
00:38В Белграде на протестах ранили десять полицейских
00:32В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом
00:30В Подмосковье два дома смыло водой при прокладке обводного канала
00:27В Казани пожарный поезд направили на тушение зданий "Казаньнефтепродукта"
23:59Россия осудила попытки США вернуть международные санкции против Ирана
23:57В Белграде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
23:55ЕС назвал задержание исламистов в Крыму политически мотивированным
23:50Трамп назвал отношения США и Мексики отличными
23:41Посол России призвал уважать позицию Китая по контролю над вооружениями
23:38В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
23:31В Казани загорелись административное здание и ангар "Казаньнефтепродукта"
23:28Посол ответил на сообщения о "сговоре" России с талибами
23:23В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом
Лента новостейМолния