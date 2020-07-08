Помпео потребовал от Ирака наказать виновных в убийстве аль-Хашими

По его словам, Хашими был видным патриотом, ученым и журналистом, добивался свободы и независимости Ирака.

Аль-Хашими выступал в качестве советника иракского правительства по вопросам борьбы с терроризмом, а также являлся членом Иракского консультативного совета - созданной в 2019 году неправительственной организации, объединяющей экспертов, научных деятелей и политиков и занимающейся укреплением демократических институтов и верховенства права.