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Помпео потребовал от Ирака наказать виновных в убийстве аль-Хашими
Госсекретарь США Майк Помпео потребовал от Ирака наказать виновных в убийстве эксперта по безопасности Хишама аль-Хашими, убитого в Багдаде в понедельник. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T18:05
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майк помпео, багдад (город), ирак, сша, в мире

Помпео потребовал от Ирака наказать виновных в убийстве аль-Хашими

18:05 08.07.2020
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© РИА Новости / Геннадий МельникГосударственный секретарь США Майк Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Государственный секретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео потребовал от Ирака наказать виновных в убийстве эксперта по безопасности Хишама аль-Хашими, убитого в Багдаде в понедельник.
"В дни перед его гибелью ему постоянно угрожали поддерживаемые Ираном группировки. США присоединяются к странам-партнерам, категорически осуждая его убийство и требуя от правительства Ирака наказать виновных", - сказал Помпео на брифинге.
По его словам, Хашими был видным патриотом, ученым и журналистом, добивался свободы и независимости Ирака.
Аль-Хашими выступал в качестве советника иракского правительства по вопросам борьбы с терроризмом, а также являлся членом Иракского консультативного совета - созданной в 2019 году неправительственной организации, объединяющей экспертов, научных деятелей и политиков и занимающейся укреплением демократических институтов и верховенства права.
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