Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200708/1574073326.html
В Нигерии семь человек погибли при взрыве на нефтяном месторождении
Семь человек погибли при взрыве на нефтяном месторождении в Нигерии, сообщила Нигерийская национальная нефтяная корпорация. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T18:03
нигерия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155259/11/1552591199_0:137:3003:1826_1400x0_80_0_0_29a36db1796f8c4789ade731856f6cb8.jpg
https://ria.ru/20200705/1573918406.html
нигерия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155259/11/1552591199_0:137:3003:1826_1400x0_80_0_0_29a36db1796f8c4789ade731856f6cb8.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155259/11/1552591199_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_115feb050bb203407cc49bc80a73a721.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155259/11/1552591199_270:0:2317:2047_1400x0_80_0_0_646713ddbbaa6dd0e1da0345ff504b6c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нигерия, в мире

В Нигерии семь человек погибли при взрыве на нефтяном месторождении

18:03 08.07.2020
425
© AP Photo / Ben CurtisВоенные и полиция Нигерии
Военные и полиция Нигерии
© AP Photo / Ben Curtis
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Семь человек погибли при взрыве на нефтяном месторождении в Нигерии, сообщила Нигерийская национальная нефтяная корпорация.
Сообщается, что взрыв произошел во вторник на месторождении, которое эксплуатирует Нигерийская компания нефтедобычи (NPDC).
"Инцидент, который произошел во вторник во время установки лестницы на платформе..., к сожалению, привел к семи жертвам", - приводятся в Facebook компании слова главного менеджера Кенни Обатеру.
Сообщается, что для выяснения причины взрыва было начато расследование.
Скорая помощь, Индия
5 июля, 17:31
При взрыве на фабрике в Индии погибли семь человек
000300
Обсудить 0
НигерияВ мире
Рекомендуем
Утята, извлеченные из коллектора сотрудниками ГОЧСиПБ Москвы
В Москве пятерых утят спасли из коллектора
Китайские спасатели
В Китае четыре человека погибли при оползне в провинции Хубэй
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео призвал наказать Россию и Китай за вето в Совбезе ООН по Сирии
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео обвинил Китай в агрессии на границе с Индией
Полицейский проверяет документы у водителя автомобиля в Баку
Число жертв коронавируса в Азербайджане увеличилось до 274
Последствия выпадения обильных осадков в Краснодаре
В Краснодаре ликвидируют около 40 подтоплений после сильного дождя
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
В ДНР заявили об отсутствии подвижек в согласовании мер по перемирию
Издатель Медиазоны Петр Верзилов
В Москве задержали Петра Верзилова
Российское трубоукладочное судно Академик Черский в порту Мукран, Германия
Глава Минобороны Германии ответила на претензии к "Северному потоку — 2"
Медицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
Токаев назвал причины роста заболеваемости COVID-19 в Казахстане
Крым
Минобороны построит трубопровод для переброски воды к Симферополю
Лиственница
В Тульской области нашли примотанный скотчем к дереву труп мужчины
Автомобиль скорой помощи в Австрии
В Австрии два человека погибли при обвале камней в ущелье
Здание Верховного суда в Вашингтоне
Эксперт оценил решение Верховного суда США по выборщикам
Полицейский
В Петербурге задержали мужчину, оправдывавшего теракт из дела Прокопьевой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Марокко частично открывает морские и воздушные границы с 14 июля
01:36СБ ООН не поддержал резолюцию России по Сирии
01:22В подмосковной Рузе более 50 человек эвакуировали из-за прорыва дамбы
01:00В США начались испытания "Ремдесивира" с применением ингаляции
00:58В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,7 миллиона человек
00:49"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
00:47ЕСПЧ отказался давать указания Еревану сохранить полномочия судей КС
00:38В Белграде на протестах ранили десять полицейских
00:32В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом
00:30В Подмосковье два дома смыло водой при прокладке обводного канала
00:27В Казани пожарный поезд направили на тушение зданий "Казаньнефтепродукта"
23:59Россия осудила попытки США вернуть международные санкции против Ирана
23:57В Белграде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
23:55ЕС назвал задержание исламистов в Крыму политически мотивированным
23:50Трамп назвал отношения США и Мексики отличными
23:41Посол России призвал уважать позицию Китая по контролю над вооружениями
23:38В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
23:31В Казани загорелись административное здание и ангар "Казаньнефтепродукта"
23:28Посол ответил на сообщения о "сговоре" России с талибами
23:23В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом
Лента новостейМолния