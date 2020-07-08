В Нигерии семь человек погибли при взрыве на нефтяном месторождении

Сообщается, что взрыв произошел во вторник на месторождении, которое эксплуатирует Нигерийская компания нефтедобычи (NPDC).

"Инцидент, который произошел во вторник во время установки лестницы на платформе..., к сожалению, привел к семи жертвам", - приводятся в Facebook компании слова главного менеджера Кенни Обатеру.