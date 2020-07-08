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В Нигерии семь человек погибли при взрыве на нефтяном месторождении
Семь человек погибли при взрыве на нефтяном месторождении в Нигерии, сообщила Нигерийская национальная нефтяная корпорация. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T18:03
2020-07-08T18:03
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нигерия, в мире
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости.
Семь человек погибли при взрыве на нефтяном месторождении в Нигерии
, сообщила Нигерийская национальная нефтяная корпорация.
Сообщается, что взрыв произошел во вторник на месторождении, которое эксплуатирует Нигерийская компания нефтедобычи (NPDC).
"Инцидент, который произошел во вторник во время установки лестницы на платформе..., к сожалению, привел к семи жертвам", - приводятся в Facebook компании слова главного менеджера Кенни Обатеру.
Сообщается, что для выяснения причины взрыва было начато расследование.