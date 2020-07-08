Помпео призвал наказать Россию и Китай за вето в Совбезе ООН по Сирии

Ранее РФ и Китай наложили вето в СБ ООН на проект резолюции Бельгии Германии , продлевающей на год работу двух погранпереходов ("Баб-эль-Хава" и "Баб-эс-Салям") на границе Сирии и Турции для доставки трансграничной гуманитарной помощи в САР. За резолюцию проголосовали все остальные 13 членов СБ ООН. Мандат действия КПП истекает 10 июля.

"В Сирии действия режима (президента Башара) Асада, России и Китая по сокращению допуска жизненно необходимых лекарств и пищи ухудшают и без того ужасную ситуацию на местах. Лишь вчера Россия и Китай вновь наложили вето на действия СБ ООН, которые позволили бы поддержать гуманитарный доступ к отчаявшимся людям в Сирии. На протяжении последних месяцев Россия и КНР не раз злоупотребляли своим правом вето в Совете Безопасности, чтобы поддерживать стратегию режима Асада — уморить голодом собственный народ", - заявил Помпео на пресс-конференции.

"Они (РФ и КНР) явно рассчитывают на то, что они ничего не заплатят за свои действия в СБ. Они думают, что их партнерство с режимом Асада принесет политические и экономические выгоды, которые перевешивают любую цену, совесть и моральные обязательства. Нашей обязанностью, обязанностью ответственных стран в мире является увеличить цену для них, задокументировать, как влияют подобные решения на людей, и использовать этот пример, чтобы напомнить миру о том, кого поддерживают эти два режима", - добавил Помпео.

Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через линии фронта и погранпереходы действует с июля 2014 года. Такой механизм продлевался ежегодно. В рамках этого механизма гуманитарные учреждения ООН и их партнеры вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четыре пограничных пункта пропуска: "Баб-эс-Салям", "Баб-эль-Хава" (оба на границе САР и Турции), "Эль-Ярубия" (граница САР и Ирака ) и "Аль-Рамта" (граница САР и Иордании ).

По мере того как сирийская армия стала брать под контроль все больше территорий, Дамаск Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов. Как заявляли российская и сирийская стороны, теперь гуманитарная помощь должна доставляться в районы через территорию Сирии, а не с территории соседних государств.

В январе СБ ООН продлил мандат только двух КПП на границе с Турцией. "Эль-Ярубия" и "Аль-Рамта" перестали функционировать в рамках механизма трансграничной доставки гумпомощи.

Во вторник после блокировки резолюции о продлении на год работы КПП "Баб-эль-Хава" и "Баб-эс-Салям" Россия объявила, что внесет свой проект резолюции. Он предполагает продление на полгода работы лишь одного погранперехода - "Баб-эль-Хава".