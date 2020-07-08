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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200708/1574073160.html
Число жертв коронавируса в Азербайджане увеличилось до 274
Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 21 916, за сутки инфекция выявлена еще у 542 человек, всего в стране умерли 274... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T18:00
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
азербайджан
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, азербайджан, в мире

Число жертв коронавируса в Азербайджане увеличилось до 274

18:00 08.07.2020
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© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкПолицейский проверяет документы у водителя автомобиля в Баку
Полицейский проверяет документы у водителя автомобиля в Баку
© Sputnik / Мурад Оруджев
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БАКУ, 8 июл - РИА Новости. Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 21 916, за сутки инфекция выявлена еще у 542 человек, всего в стране умерли 274 человека с COVID-19, сообщил в среду оперативный штаб при кабмине.
"В Азербайджане выявлены еще 542 случая заражения коронавирусом, 465 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 21 916 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 13 100 человек вылечились, 274 скончались, 8542 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.
С начала пандемии было проведено 537 230 тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоАзербайджанВ мире
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