https://ria.ru/20200708/1574073160.html
Число жертв коронавируса в Азербайджане увеличилось до 274
Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 21 916, за сутки инфекция выявлена еще у 542 человек, всего в стране умерли 274... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T18:00
2020-07-08T18:00
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
азербайджан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573362034_0:0:2873:1616_1400x0_80_0_0_347b852dcbf7e2e6003de1ee840240ab.jpg
https://ria.ru/20200706/1573959555.html
азербайджан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573362034_0:0:2873:1616_1400x0_80_0_0_347b852dcbf7e2e6003de1ee840240ab.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573362034_316:0:2873:1918_1400x0_80_0_0_4cac66206e9fb6290af14bd8d8344d78.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573362034_768:0:2686:1918_1400x0_80_0_0_ae7b3907db167fcc6dcfbb9a67742d5c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, азербайджан, в мире