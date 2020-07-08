Число жертв коронавируса в Азербайджане увеличилось до 274

"В Азербайджане выявлены еще 542 случая заражения коронавирусом, 465 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 21 916 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 13 100 человек вылечились, 274 скончались, 8542 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.