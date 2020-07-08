Эксперт оценил решение Верховного суда США по выборщикам

ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости, Алексей Богдановский. Верховный суд США не до конца обуздал потенциальных "недобросовестных" выборщиков на двухступенчатых президентских выборах, поскольку некоторые штаты по-прежнему не предъявляют к ним обязывающих требований, считает партнер юридической фирмы Marks & Sokolov, экс-сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс.

"При очень небольшом отрыве на президентских выборах дезертирство небольшого количества "недобросовестных" выборщиков может изменить результат и потенциально вызвать хаос, если побежденный станет победителем. Верховный суд недавно разрешил этот вопрос, заявив, что штаты могут заставить выборщиков голосовать лояльно и обеспечить, чтобы кандидат, выигравший данный штат, получил их голоса. Но интересно то, что некоторые штаты до сих пор не требуют этого, по-прежнему оставляя возможность для того, что "недобросовестные" выборщики решат, кто победил", - сказал Маркс РИА Новости.

Верховный суд США постановил на этой неделе, что штаты имеют право требовать от своих представителей-выборщиков, которые выбирают президента страны, голосовать в соответствии с волеизъявлением избирателей. Обычно так и происходит, но в истории был ряд прецедентов, когда выборщики голосовали не так, как решили избиратели.

"Многие штаты требуют, чтобы выборщики голосовали за кандидата, который выиграл в данном штате. Некоторые штаты лишь наказывают выборщиков, проявивших недобросовестность. Некоторые штаты вообще не наказывают "недобросовестных" выборщиков", - сказал Маркс.

Мичиган и Калифорния. Эксперт уточнил, что президент Дональд Трамп выиграл выборы 2016 года именно благодаря коллегии выборщиков — если бы дело решалось всенародным голосованием, то Хиллари Клинтон стала бы президентом. Трамп получил небольшое преимущество в голосовании и как результат — всех выборщиков в таких штатах, как Флорида, Пенсильвания Висконсин . Преимущество Клинтон в несколько миллионов голосов избирателей не помогло ей, поскольку было сосредоточено в крупнейших штатах, и без того голосующих за демократов, таких как Нью-Йорк

Эксперт считает, что Трамп на грядущих выборах в ноябре попытается повторить успех тактики 2016 года, делая ставку на штаты, где идет борьба за голоса избирателей и выборщиков, и уступая крупные штаты, традиционно голосующие за демократов.

По его словам, непрямая система выборов президента с помощью выборщиков удивляет не только иностранцев, но и многих американцев. Каждый штат получает столько выборщиков, сколько у него представителей в конгрессе, но не меньше трех выборщиков, поскольку в каждом штате есть два сенатора и хотя бы один член палаты представителей. У маленького Вайоминга три выборщика, а у самого населенного штата Калифорнии — 55. Всего выборщиков 538.