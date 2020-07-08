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Президентские выборы в США - 2020
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Эксперт оценил решение Верховного суда США по выборщикам
Верховный суд США не до конца обуздал потенциальных "недобросовестных" выборщиков на двухступенчатых президентских выборах, поскольку некоторые штаты... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T17:59
президентские выборы в сша - 2020
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353
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дональд трамп, хиллари клинтон, джо байден, пенсильвания, вашингтон (город), сша, в мире

Эксперт оценил решение Верховного суда США по выборщикам

17:59 08.07.2020
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Верховного суда в Вашингтоне
Здание Верховного суда в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Верховного суда в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости, Алексей Богдановский. Верховный суд США не до конца обуздал потенциальных "недобросовестных" выборщиков на двухступенчатых президентских выборах, поскольку некоторые штаты по-прежнему не предъявляют к ним обязывающих требований, считает партнер юридической фирмы Marks & Sokolov, экс-сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс.
"При очень небольшом отрыве на президентских выборах дезертирство небольшого количества "недобросовестных" выборщиков может изменить результат и потенциально вызвать хаос, если побежденный станет победителем. Верховный суд недавно разрешил этот вопрос, заявив, что штаты могут заставить выборщиков голосовать лояльно и обеспечить, чтобы кандидат, выигравший данный штат, получил их голоса. Но интересно то, что некоторые штаты до сих пор не требуют этого, по-прежнему оставляя возможность для того, что "недобросовестные" выборщики решат, кто победил", - сказал Маркс РИА Новости.
Верховный суд США постановил на этой неделе, что штаты имеют право требовать от своих представителей-выборщиков, которые выбирают президента страны, голосовать в соответствии с волеизъявлением избирателей. Обычно так и происходит, но в истории был ряд прецедентов, когда выборщики голосовали не так, как решили избиратели.
"Многие штаты требуют, чтобы выборщики голосовали за кандидата, который выиграл в данном штате. Некоторые штаты лишь наказывают выборщиков, проявивших недобросовестность. Некоторые штаты вообще не наказывают "недобросовестных" выборщиков", - сказал Маркс.
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Эксперт уточнил, что президент Дональд Трамп выиграл выборы 2016 года именно благодаря коллегии выборщиков — если бы дело решалось всенародным голосованием, то Хиллари Клинтон стала бы президентом. Трамп получил небольшое преимущество в голосовании и как результат — всех выборщиков в таких штатах, как Флорида, Пенсильвания, Мичиган и Висконсин. Преимущество Клинтон в несколько миллионов голосов избирателей не помогло ей, поскольку было сосредоточено в крупнейших штатах, и без того голосующих за демократов, таких как Нью-Йорк и Калифорния.
Эксперт считает, что Трамп на грядущих выборах в ноябре попытается повторить успех тактики 2016 года, делая ставку на штаты, где идет борьба за голоса избирателей и выборщиков, и уступая крупные штаты, традиционно голосующие за демократов.
По его словам, непрямая система выборов президента с помощью выборщиков удивляет не только иностранцев, но и многих американцев. Каждый штат получает столько выборщиков, сколько у него представителей в конгрессе, но не меньше трех выборщиков, поскольку в каждом штате есть два сенатора и хотя бы один член палаты представителей. У маленького Вайоминга три выборщика, а у самого населенного штата Калифорнии — 55. Всего выборщиков 538.
Всенародное голосование на президентских выборах пройдет в ноябре, а выборщики соберутся в Вашингтоне для утверждения их результатов в январе. На выборах президент Трамп претендует на второй срок, ему будет противостоять кандидат демократов Джо Байден.
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Президентские выборы в США - 2020Дональд ТрампХиллари КлинтонДжо БайденПенсильванияВашингтон (город)СШАВ мире
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