В Краснодаре ликвидируют около 40 подтоплений после сильного дождя

В среду в Краснодаре прошел залповый дождь. В результате образовались подтопления, было приостановлено движение электротранспорта. Откачкой воды на подтопленных улицах по заявкам жителей занимаются 20 водооткачивающих машин.

"Сильный ливень в краевом центре вызвал подтопления на улицах, поступило уже 38 заявок на откачку воды, 20 из них отработаны. Сейчас идут работы по десяти адресам. По остальным заявкам техника будет направлена в ближайшее время", - говорится в сообщении.