https://ria.ru/20200708/1574072944.html
В Краснодаре ликвидируют около 40 подтоплений после сильного дождя
Коммунальные службы ликвидируют около 40 подтоплений на улицах Краснодара после сильного дождя, движение электротранспорта восстанавливается, сообщает... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T17:55
2020-07-08T17:55
краснодар
происшествия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодар, происшествия
СОЧИ, 8 июл – РИА Новости.
Коммунальные службы ликвидируют около 40 подтоплений на улицах Краснодара
после сильного дождя, движение электротранспорта восстанавливается, сообщает администрация краевой столицы.
В среду в Краснодаре прошел залповый дождь. В результате образовались подтопления, было приостановлено движение электротранспорта. Откачкой воды на подтопленных улицах по заявкам жителей занимаются 20 водооткачивающих машин.
"Сильный ливень в краевом центре вызвал подтопления на улицах, поступило уже 38 заявок на откачку воды, 20 из них отработаны. Сейчас идут работы по десяти адресам. По остальным заявкам техника будет направлена в ближайшее время", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что в целом городские сети ливневых коммуникаций справились с сильными осадками, на отдельных участках городская служба проведёт дополнительную прочистку.
"По информации МУП "Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление", движение троллейбусов налажено, трамваев — восстановлено частично", - говорится в сообщении.