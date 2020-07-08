Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200708/1574072944.html
В Краснодаре ликвидируют около 40 подтоплений после сильного дождя
Коммунальные службы ликвидируют около 40 подтоплений на улицах Краснодара после сильного дождя, движение электротранспорта восстанавливается, сообщает... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T17:55
краснодар
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155675/25/1556752513_0:0:910:512_1400x0_80_0_0_3e55053fb096baae47b8248b9972fee5.jpg
https://ria.ru/20200708/1574067286.html
краснодар
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155675/25/1556752513_0:0:910:512_1400x0_80_0_0_3e55053fb096baae47b8248b9972fee5.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155675/25/1556752513_64:0:747:512_1400x0_80_0_0_d7f0f148197e0931817619e70ebfbbc9.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155675/25/1556752513_149:0:661:512_1400x0_80_0_0_c449722a422222a5c4c705ff9d6bc5f8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодар, происшествия

В Краснодаре ликвидируют около 40 подтоплений после сильного дождя

17:55 08.07.2020
428
© Фото : ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краюПоследствия выпадения обильных осадков в Краснодаре
Последствия выпадения обильных осадков в Краснодаре
© Фото : ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю
СОЧИ, 8 июл – РИА Новости. Коммунальные службы ликвидируют около 40 подтоплений на улицах Краснодара после сильного дождя, движение электротранспорта восстанавливается, сообщает администрация краевой столицы.
В среду в Краснодаре прошел залповый дождь. В результате образовались подтопления, было приостановлено движение электротранспорта. Откачкой воды на подтопленных улицах по заявкам жителей занимаются 20 водооткачивающих машин.
"Сильный ливень в краевом центре вызвал подтопления на улицах, поступило уже 38 заявок на откачку воды, 20 из них отработаны. Сейчас идут работы по десяти адресам. По остальным заявкам техника будет направлена в ближайшее время", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что в целом городские сети ливневых коммуникаций справились с сильными осадками, на отдельных участках городская служба проведёт дополнительную прочистку.
"По информации МУП "Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление", движение троллейбусов налажено, трамваев — восстановлено частично", - говорится в сообщении.
В Краснодаре из-за сильного дождя приостановлено движение трамваев
Вчера, 16:18
В Краснодаре остановили движение трамваев и троллейбусов из-за дождя
222001
Обсудить 0
КраснодарПроисшествия
Рекомендуем
Небесное шоу: за грозами в Россию приходят зарницы
Россияне могли наблюдать ночью зарницы
Геленджик
В Геленджике за полчаса выпала полумесячная норма осадков
Балерина Анастасия Волочкова
Волочкова подала иск на миллион рублей к Борисовой и "Экспресс-газете"
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
В ДНР заявили об отсутствии подвижек в согласовании мер по перемирию
Прокуратура
Жителя Москвы будут судить за изнасилование девятерых детей
Издатель Медиазоны Петр Верзилов
В Москве задержали Петра Верзилова
Полицейский проверяет документы у водителя автомобиля в Баку
Число жертв коронавируса в Азербайджане увеличилось до 274
Президент Сербии Александр Вучич
Вучич назвал цели организаторов беспорядков в Сербии
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
В Ставропольском крае локализовали пожар на складах на заводе
Полицейский
В Петербурге задержали мужчину, оправдывавшего теракт из дела Прокопьевой
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Сочи автомобиль сбил беременную женщину на тротуаре
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
В Курганской области загорелись три дома
Адвокат Эльман Пашаев (слева) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
Адвокат Ефремова пообещал сенсацию на суде
Военные и полиция Нигерии
В Нигерии семь человек погибли при взрыве на нефтяном месторождении
Медицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
Токаев назвал причины роста заболеваемости COVID-19 в Казахстане
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Марокко частично открывает морские и воздушные границы с 14 июля
01:36СБ ООН не поддержал резолюцию России по Сирии
01:22В подмосковной Рузе более 50 человек эвакуировали из-за прорыва дамбы
01:00В США начались испытания "Ремдесивира" с применением ингаляции
00:58В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,7 миллиона человек
00:49"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
00:47ЕСПЧ отказался давать указания Еревану сохранить полномочия судей КС
00:38В Белграде на протестах ранили десять полицейских
00:32В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом
00:30В Подмосковье два дома смыло водой при прокладке обводного канала
00:27В Казани пожарный поезд направили на тушение зданий "Казаньнефтепродукта"
23:59Россия осудила попытки США вернуть международные санкции против Ирана
23:57В Белграде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
23:55ЕС назвал задержание исламистов в Крыму политически мотивированным
23:50Трамп назвал отношения США и Мексики отличными
23:41Посол России призвал уважать позицию Китая по контролю над вооружениями
23:38В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
23:31В Казани загорелись административное здание и ангар "Казаньнефтепродукта"
23:28Посол ответил на сообщения о "сговоре" России с талибами
23:23В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом
Лента новостейМолния