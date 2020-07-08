В ДНР заявили об отсутствии подвижек в согласовании мер по перемирию

Во вторник в видеорежиме состоялись переговоры рабочих групп по Донбассу, в среду проходит заседание контактной группы.

По словам Никоноровой, скорейшее согласование дополнительных мер контроля за перемирием является приоритетным вопросом для ДНР. "Несмотря на все прилагаемые нами и посредником в лице Российской Федерации усилия, к нашему недоумению, не происходит никаких подвижек: украинские делегаты невнятно реагировали на обсуждение и утверждение конкретных мер, а координаторы от ОБСЕ по непонятным нам причинам и вовсе отстранились", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР

По ее словам, это позволяет украинским силовикам до сих пор оставаться безнаказанными за непрекращающиеся обстрелы республики. Она отметила, что ДНР попросили координаторов от ОБСЕ прояснить ситуацию с блокированием утверждения и подписания дополнительных мер.

"В ответ госпожа (спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Хайди – ред.) Грау нас уверила, что в ближайшее время у ОБСЕ будет рабочий документ со списком дополнительных мер, обозначенных в рамках прошедшей встречи на полях "нормандского формата", который сразу же будет направлен как базовый на проработку в профильную группу", – добавила Никонорова.

Третьего июля в Берлине прошли переговоры советников лидеров четырех стран, в которых участвовали: с российской стороны - Дмитрий Козак , с немецкой - Ян Хеккер , с французской - Эммануэль Бон, с украинской - Андрей Ермак . По данным украинской стороны, встреча длилась 11 часов. Козак заявил, что на переговорах в пятницу в Берлине стороны выработали конкретный механизм для реализации перемирия в Донбассе.