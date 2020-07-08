В ДНР заявили об отсутствии подвижек в согласовании мер по перемирию

ДОНЕЦК, 8 июл – РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу, глава МИД республики Наталья Никонорова заявила об отсутствии подвижек в вопросе согласования и подписания дополнительных мер контроля за прекращением огня в регионе.
Во вторник в видеорежиме состоялись переговоры рабочих групп по Донбассу, в среду проходит заседание контактной группы.
По словам Никоноровой, скорейшее согласование дополнительных мер контроля за перемирием является приоритетным вопросом для ДНР. "Несмотря на все прилагаемые нами и посредником в лице Российской Федерации усилия, к нашему недоумению, не происходит никаких подвижек: украинские делегаты невнятно реагировали на обсуждение и утверждение конкретных мер, а координаторы от ОБСЕ по непонятным нам причинам и вовсе отстранились", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.
По ее словам, это позволяет украинским силовикам до сих пор оставаться безнаказанными за непрекращающиеся обстрелы республики. Она отметила, что ДНР попросили координаторов от ОБСЕ прояснить ситуацию с блокированием утверждения и подписания дополнительных мер.
"В ответ госпожа (спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Хайди – ред.) Грау нас уверила, что в ближайшее время у ОБСЕ будет рабочий документ со списком дополнительных мер, обозначенных в рамках прошедшей встречи на полях "нормандского формата", который сразу же будет направлен как базовый на проработку в профильную группу", – добавила Никонорова.
Третьего июля в Берлине прошли переговоры советников лидеров четырех стран, в которых участвовали: с российской стороны - Дмитрий Козак, с немецкой - Ян Хеккер, с французской - Эммануэль Бон, с украинской - Андрей Ермак. По данным украинской стороны, встреча длилась 11 часов. Козак заявил, что на переговорах в пятницу в Берлине стороны выработали конкретный механизм для реализации перемирия в Донбассе.
С 21 июля 2019 года в Донбассе действует согласованное контактной группой бессрочное перемирие. Впервые за время конфликта оно было дополнено мерами по его обеспечению. Среди них – запрет на ведение огня, публикация приказов о перемирии и привлечение к ответственности его нарушителей. В ДНР неоднократно заявляли, что эти меры Киевом не выполняются.