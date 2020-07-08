https://ria.ru/20200708/1574072848.html
Россияне могли наблюдать ночью зарницы
Погодное явление, которое жители южной и центральной частей России могли наблюдать в ночном небе, называется зарницей, объяснила РИА Новости руководитель... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T17:55
2020-07-08T17:55
россия
общество
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РИА Новости
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Небесное шоу: за грозами в Россию приходят зарницы
Жители южной и центральной частей России наблюдали ночью зарницы, когда удаленные вспышки молний отражаются в облаках
2020-07-08T17:55
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, общество
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости.
Погодное явление, которое жители южной и центральной частей России
могли наблюдать в ночном небе, называется зарницей, объяснила РИА Новости руководитель Гидрометеорологического техникума подмосковной Балашихи Ирина Никитина.
По ее словам, при таких явлениях раскатов грома не слышно из-за дальности, но можно увидеть вспышки молний, свет которых отражается от кучево-дождевых облаков.
"Начиная с 5 июля в некоторых частях России наблюдается такое интересное явление, как зарница. Иными словами – это мгновенные вспышки молнии, возникающие на отдаленном расстоянии. При зарнице не слышно раскатов грома, потому что гроза находится очень далеко. Явление наблюдается в темное время суток", - рассказала Никитина.
По ее словам, обычно зарницы появляются в жаркое время года, вечером и чаще всего на горизонте, иногда при совершенно безоблачном небе. Опасности такая молния не представляет.
Она также отметила, что это лето в России сопровождается рядом необычных явлений, среди которых перепады температуры, изменяющиеся в режиме "качелей", высокий уровень влажности, частые атмосферные передвижения, вызывающие грозовые дожди и ураганы.