Россияне могли наблюдать ночью зарницы

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Погодное явление, которое жители южной и центральной частей Погодное явление, которое жители южной и центральной частей России могли наблюдать в ночном небе, называется зарницей, объяснила РИА Новости руководитель Гидрометеорологического техникума подмосковной Балашихи Ирина Никитина.

По ее словам, при таких явлениях раскатов грома не слышно из-за дальности, но можно увидеть вспышки молний, свет которых отражается от кучево-дождевых облаков.

"Начиная с 5 июля в некоторых частях России наблюдается такое интересное явление, как зарница. Иными словами – это мгновенные вспышки молнии, возникающие на отдаленном расстоянии. При зарнице не слышно раскатов грома, потому что гроза находится очень далеко. Явление наблюдается в темное время суток", - рассказала Никитина.

По ее словам, обычно зарницы появляются в жаркое время года, вечером и чаще всего на горизонте, иногда при совершенно безоблачном небе. Опасности такая молния не представляет.