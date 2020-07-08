Жителя Москвы будут судить за изнасилование девятерых детей

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего жителя столицы, обвиняемого в сексуальном насилии над девятью детьми, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего жителя столицы. Он обвиняется в совершении преступлений… насильственные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевшего, с применением насилия и угрозой его применения, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста; иные действия сексуального характера, совершенные с лицом, не достигшим 14-летнего возраста; развратные действия без применения в отношении двух лиц, не достигших 14-летнего возраста", - говорится в сообщении.
По версии следствия, обвиняемый с декабря 2016 года до июня 2018 года в своей столичной квартире, а также в доме в Тверской области совершал развратные и иные действия сексуального характера в отношении малолетних. Сообщается, что от его действий пострадали девять детей в возрасте 9-15 лет, восемь мальчиков и одна девочка.
"Уголовное дело будет направлено в Нагатинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под стражей", - добавили в прокуратуре.
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