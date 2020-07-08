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Жителя Москвы будут судить за изнасилование девятерых детей
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего жителя столицы, обвиняемого в сексуальном насилии над девятью... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T17:53
москва
тверская область
происшествия
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москва, тверская область, происшествия

Жителя Москвы будут судить за изнасилование девятерых детей

17:53 08.07.2020
25055
© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего жителя столицы, обвиняемого в сексуальном насилии над девятью детьми, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего жителя столицы. Он обвиняется в совершении преступлений… насильственные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевшего, с применением насилия и угрозой его применения, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста; иные действия сексуального характера, совершенные с лицом, не достигшим 14-летнего возраста; развратные действия без применения в отношении двух лиц, не достигших 14-летнего возраста", - говорится в сообщении.
По версии следствия, обвиняемый с декабря 2016 года до июня 2018 года в своей столичной квартире, а также в доме в Тверской области совершал развратные и иные действия сексуального характера в отношении малолетних. Сообщается, что от его действий пострадали девять детей в возрасте 9-15 лет, восемь мальчиков и одна девочка.
"Уголовное дело будет направлено в Нагатинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под стражей", - добавили в прокуратуре.
Автомобиль Прокуратуры России
1 июля, 08:26
Жителя Якутии будут судить за изнасилования детей
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МоскваТверская областьПроисшествия
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