Жителя Москвы будут судить за изнасилование девятерых детей

"Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего жителя столицы. Он обвиняется в совершении преступлений… насильственные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевшего, с применением насилия и угрозой его применения, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста; иные действия сексуального характера, совершенные с лицом, не достигшим 14-летнего возраста; развратные действия без применения в отношении двух лиц, не достигших 14-летнего возраста", - говорится в сообщении.