Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200708/1574072698.html
Вучич назвал цели организаторов беспорядков в Сербии
Организаторы беспорядков у парламента Сербии в ночь на среду рассчитывали ослабить позицию сербского руководства перед переговорами по вопросу Косово в ЕС,... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T17:51
александр вучич
нато
евросоюз
ангела меркель
косово
испания
приштина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156196/66/1561966618_0:207:2048:1359_1400x0_80_0_0_fd31d6fba57378cf1aed91b9fd988596.jpg
https://ria.ru/20200708/1574037696.html
https://ria.ru/20200708/1574070691.html
косово
испания
приштина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156196/66/1561966618_0:207:2048:1359_1400x0_80_0_0_fd31d6fba57378cf1aed91b9fd988596.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156196/66/1561966618_0:91:2048:1627_1400x0_80_0_0_8e952b487d147af478c3ad331ceccdb6.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156196/66/1561966618_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_f44b687f44a675d1b9b38a0251acb0fd.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр вучич, нато, евросоюз, ангела меркель, косово, испания, приштина, в мире

Вучич назвал цели организаторов беспорядков в Сербии

17:51 08.07.2020
1007
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 8 июл – РИА Новости. Организаторы беспорядков у парламента Сербии в ночь на среду рассчитывали ослабить позицию сербского руководства перед переговорами по вопросу Косово в ЕС, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Во Франции на 9 июля запланирована встреча сербского лидера с президентом Франции Эманнуэлем Макроном. На следующий день назначен онлайн-саммит руководства ЕС, Германии, Франции, Сербии и самопровозглашенной республики Косово. На 12 июля намечена первая встреча между президентом Сербии и премьером самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти в Брюсселе впервые после замораживания диалога в 2018 году.
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич
Вчера, 08:39Распространение нового коронавируса
Премьер Сербии осудила беспорядки у парламента из-за мер против COVID
На брифинге в резиденции президента местные журналисты спросили Вучича, не являются ли беспорядки в ночь на среду, при которых пострадали 43 полицейских, два десятка граждан, задержано 24 человека и сожжены пять машин полиции, попыткой ослабить руководство Сербии перед переговорами по Косово.
"Является ли это чьим-либо намерением? У меня нет никакого сомнения, что так и есть", - ответил сербский президент.
"Что касается нашей позиции, они могут делать, что хотят и лишь будут мотивировать меня, чтобы я еще сильнее боролся за Сербию завтра, представлял ее интересы в разговоре с Макроном, послезавтра – с ним и (канцлером Германии Ангелой) Меркель, через три дня (с председателем Совета ЕС Шарлем) Мишелем, через четыре дня – со всеми ними, (спецпосланником ЕС по сербско-косовскому диалогу Мирославом) Лайчаком и Хоти", - заявил Вучич.
Александр Вучич
Вчера, 17:17Распространение нового коронавируса
Вучич прокомментировал беспорядки в Белграде
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Однако после введения в ноябре 2018 года властями в Приштине торговых пошлин в размере 100% на товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины, диалог был приостановлен.
1311314
Обсудить 0
Александр ВучичНАТОЕвросоюзАнгела МеркельКосовоИспанияПриштинаВ мире
Рекомендуем
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео призвал наказать Россию и Китай за вето в Совбезе ООН по Сирии
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель призвала ЕС готовиться к любым сценариям в отношениях с Британией
Российское трубоукладочное судно Академик Черский в порту Мукран, Германия
Глава Минобороны Германии ответила на претензии к "Северному потоку — 2"
Медицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
Токаев назвал причины роста заболеваемости COVID-19 в Казахстане
Балерина Анастасия Волочкова
Волочкова подала иск на миллион рублей к Борисовой и "Экспресс-газете"
Украинский хип-хоп исполнитель Джиган на премьере фильма Одноклассники.ru: Накликай удачу
Самойлова рассказала, почему передумала разводиться с Джиганом
Прокуратура
Жителя Москвы будут судить за изнасилование девятерых детей
Издатель Медиазоны Петр Верзилов
В Москве задержали Петра Верзилова
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак
Киевский суд обязал открыть новое дело из-за видео о "продаже" должностей
Начальник Генштаба Украины Виктор Муженко
Экс-начальник генштаба Украины предрек "вторжение" России с востока
Адвокат Эльман Пашаев (слева) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
Адвокат Ефремова пообещал сенсацию на суде
Военнослужащие Ливийской национальной армии
Гутерреш заявил о беспрецедентном иностранном вмешательстве в Ливии
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео обвинил Китай в агрессии на границе с Индией
Логистический центр компании Amazon в Райнберге, Германия
Amazon выплатит штраф за поставки товаров жителям Крыма, Ирана и Сирии
Крым
Минобороны построит трубопровод для переброски воды к Симферополю
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Марокко частично открывает морские и воздушные границы с 14 июля
01:36СБ ООН не поддержал резолюцию России по Сирии
01:22В подмосковной Рузе более 50 человек эвакуировали из-за прорыва дамбы
01:00В США начались испытания "Ремдесивира" с применением ингаляции
00:58В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,7 миллиона человек
00:49"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
00:47ЕСПЧ отказался давать указания Еревану сохранить полномочия судей КС
00:38В Белграде на протестах ранили десять полицейских
00:32В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом
00:30В Подмосковье два дома смыло водой при прокладке обводного канала
00:27В Казани пожарный поезд направили на тушение зданий "Казаньнефтепродукта"
23:59Россия осудила попытки США вернуть международные санкции против Ирана
23:57В Белграде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
23:55ЕС назвал задержание исламистов в Крыму политически мотивированным
23:50Трамп назвал отношения США и Мексики отличными
23:41Посол России призвал уважать позицию Китая по контролю над вооружениями
23:38В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
23:31В Казани загорелись административное здание и ангар "Казаньнефтепродукта"
23:28Посол ответил на сообщения о "сговоре" России с талибами
23:23В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом
Лента новостейМолния