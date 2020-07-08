Вучич назвал цели организаторов беспорядков в Сербии

БЕЛГРАД, 8 июл – РИА Новости. Организаторы беспорядков у парламента Сербии в ночь на среду рассчитывали ослабить позицию сербского руководства перед переговорами по вопросу Косово в ЕС, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Во Франции на 9 июля запланирована встреча сербского лидера с президентом Франции Эманнуэлем Макроном. На следующий день назначен онлайн-саммит руководства ЕС, Германии, Франции, Сербии и самопровозглашенной республики Косово. На 12 июля намечена первая встреча между президентом Сербии и премьером самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти в Брюсселе впервые после замораживания диалога в 2018 году.
На брифинге в резиденции президента местные журналисты спросили Вучича, не являются ли беспорядки в ночь на среду, при которых пострадали 43 полицейских, два десятка граждан, задержано 24 человека и сожжены пять машин полиции, попыткой ослабить руководство Сербии перед переговорами по Косово.
"Является ли это чьим-либо намерением? У меня нет никакого сомнения, что так и есть", - ответил сербский президент.
"Что касается нашей позиции, они могут делать, что хотят и лишь будут мотивировать меня, чтобы я еще сильнее боролся за Сербию завтра, представлял ее интересы в разговоре с Макроном, послезавтра – с ним и (канцлером Германии Ангелой) Меркель, через три дня (с председателем Совета ЕС Шарлем) Мишелем, через четыре дня – со всеми ними, (спецпосланником ЕС по сербско-косовскому диалогу Мирославом) Лайчаком и Хоти", - заявил Вучич.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Однако после введения в ноябре 2018 года властями в Приштине торговых пошлин в размере 100% на товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины, диалог был приостановлен.