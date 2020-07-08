Вучич назвал цели организаторов беспорядков в Сербии

На брифинге в резиденции президента местные журналисты спросили Вучича, не являются ли беспорядки в ночь на среду, при которых пострадали 43 полицейских, два десятка граждан, задержано 24 человека и сожжены пять машин полиции, попыткой ослабить руководство Сербии перед переговорами по Косово.

"Является ли это чьим-либо намерением? У меня нет никакого сомнения, что так и есть", - ответил сербский президент.

"Что касается нашей позиции, они могут делать, что хотят и лишь будут мотивировать меня, чтобы я еще сильнее боролся за Сербию завтра, представлял ее интересы в разговоре с Макроном, послезавтра – с ним и (канцлером Германии Ангелой) Меркель, через три дня (с председателем Совета ЕС Шарлем) Мишелем, через четыре дня – со всеми ними, (спецпосланником ЕС по сербско-косовскому диалогу Мирославом) Лайчаком и Хоти", - заявил Вучич.