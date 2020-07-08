В Пензе открыли памятник Петру и Февронии Муромским

"Уверен, что мы вовремя поставили этот памятник. К сожалению, часто случается так, что браки распадаются. Теперь, если у пары возникают сложности, они могут прийти к монументу, вспомнить историю своей любви, помириться", - сказал глава региона на торжественной церемонии открытия монумента.