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В Пензе открыли памятник Петру и Февронии Муромским
Памятник Петру и Февронии Муромским открылся в среду в День семьи, любви и верности в Пензе у стен Спасского кафедрального собора, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T17:47
2020-07-08T17:47
пензенская область
иван белозерцев
пенза
пензенская область
день семьи, любви и верности
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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иван белозерцев, пенза, пензенская область, день семьи, любви и верности, общество
ПЕНЗА, 8 июл - РИА Новости.
Памятник Петру и Февронии Муромским открылся в среду в День семьи, любви и верности в Пензе
у стен Спасского кафедрального собора, сообщила пресс-служба правительства области.
"Сердечно поздравляю всех жителей нашего региона с обретением такого прекрасного монумента, символизирующего семью, любовь и верность. Семья - это не только любовь, это еще и совместное решение возникающих проблем, поддержка друг друга. В жизни все гладко не бывает, и история Петра и Февронии - это пример того, как нужно преодолевать трудности и сохранять чувства", - цитирует губернатора Ивана Белозерцева
пресс-служба.
"Уверен, что мы вовремя поставили этот памятник. К сожалению, часто случается так, что браки распадаются. Теперь, если у пары возникают сложности, они могут прийти к монументу, вспомнить историю своей любви, помириться", - сказал глава региона на торжественной церемонии открытия монумента.
Он также отметил, что в этом году в Пензе планируется открытие еще одного знакового монумента - памятника Матери. "Чтобы люди понимали ценность семьи, чтобы оберегали свою любовь, чтобы на свет появлялось больше детей", - заявил Белозерцев.
Праздник Петра и Февронии по православной традиции отмечается уже более 500 лет. Этот церковный праздник стал светским 8 июля 2008 года. В 2006 году по инициативе городских властей жители Мурома
собрали подписи о признании данного праздника российским государством (обращение о "Всероссийском дне супружеской любви и семейного счастья в память благоверных князей Петра и Февронии Муромских)".