В Швейцарии выявили 129 новых случаев COVID-19

ЖЕНЕВА, 8 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. За сутки 129 новых случаев COVID-19 выявлено в Швейцарии, сообщает Федеральный офис общественного здравоохранения страны.
По данным на 8 июля, за сутки в стране было зарегистрировано 129 новых заражений (54 накануне). Таким образом, общее число заболевших составило 32 498, всего скончалось 1686 человек.
Всего с начала эпидемии было проведено 652 413 тестов на COVID-19, за прошедшие сутки всего 10 431 (5585 накануне). Рост новых случаев связан с увеличением количества проведенных тестов. На данный момент уровень заражения среди населения составляет 6%.
С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID-19 в середине марта. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений началась 11 мая. Открылись все магазины, с рядом ограничений возобновили работу рестораны и бары, частично снят запрет на въезд на территорию Швейцарии из стран ЕС. С 28 мая разрешено открытие храмов всех конфессий, можно собираться группами не более 30 человек. Третья фаза стартовала 6 июня. Разрешены массовые мероприятия с участием менее 300 человек, снимаются ограничения на посещение ресторанов, открылись бары, дискотеки, рынки, СПА, общественные бассейны, а также развлекательная инфраструктура. С 15 июня Швейцария открыла границы для граждан Евросоюза, ЕАСТ и Великобритании. С 22 июня разрешено проводить массовые мероприятия с участием до 1000 человек.
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