В Швейцарии выявили 129 новых случаев COVID-19

По данным на 8 июля, за сутки в стране было зарегистрировано 129 новых заражений (54 накануне). Таким образом, общее число заболевших составило 32 498, всего скончалось 1686 человек.

Всего с начала эпидемии было проведено 652 413 тестов на COVID-19, за прошедшие сутки всего 10 431 (5585 накануне). Рост новых случаев связан с увеличением количества проведенных тестов. На данный момент уровень заражения среди населения составляет 6%.