Самойлова рассказала, почему передумала разводиться с Джиганом

"Я знаю, что все бы радовались, если бы мы развелись, и это было бы логично, правильно и по справедливости. Я тоже так считаю. Но радовались бы мои дети? Как думаете? Я знаю, что для меня самой это было бы лучшее решение, и я была к нему готова, но на других весах — четверо детей, которые бы пострадали", — написала она в Instagram.

При этом она подчеркнула, что не собирается "что-то терпеть всю жизнь ради детей".

Решение остаться с Джиганом модель назвала шансом не для супруга, а для их дочерей и сына. По словам Самойловой, она не простила мужа.

"Теперь День семьи, любви и верности не про нас", — резюмировала она.

В марте Самойлова объявила о разводе с Джиганом. Такое решение она приняла после того, как в марте супруг начал странно себя вести и даже прошел лечение в психиатрической клинике. В частности, поклонников удивил прямой эфир с участием артиста, в котором он появился без бороды и бровей.

Самойлова рассказала, что муж обманывал ее на протяжении десяти лет, которые они были вместе. Сам музыкант призывал ее "не верить в сплетни и слухи".