https://ria.ru/20200708/1574072385.html
Самойлова рассказала, почему передумала разводиться с Джиганом
Модель Оксана Самойлова заявила, что передумала разводиться с Джиганом из-за детей. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T17:44
2020-07-08T18:06
джиган (денис устименко-вайнштейн)
оксана самойлова
россия
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джиган (денис устименко-вайнштейн), оксана самойлова, россия
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости.
Модель Оксана Самойлова
заявила, что передумала разводиться с Джиганом
из-за детей.
"Я знаю, что все бы радовались, если бы мы развелись, и это было бы логично, правильно и по справедливости. Я тоже так считаю. Но радовались бы мои дети? Как думаете? Я знаю, что для меня самой это было бы лучшее решение, и я была к нему готова, но на других весах — четверо детей, которые бы пострадали", — написала она в Instagram.
При этом она подчеркнула, что не собирается "что-то терпеть всю жизнь ради детей".
Решение остаться с Джиганом модель назвала шансом не для супруга, а для их дочерей и сына. По словам Самойловой, она не простила мужа.
"Теперь День семьи, любви и верности не про нас", — резюмировала она.
В марте Самойлова объявила о разводе с Джиганом. Такое решение она приняла после того, как в марте супруг начал странно себя вести и даже прошел лечение в психиатрической клинике. В частности, поклонников удивил прямой эфир с участием артиста, в котором он появился без бороды и бровей.
Самойлова рассказала, что муж обманывал ее на протяжении десяти лет, которые они были вместе. Сам музыкант призывал ее "не верить в сплетни и слухи".
Спустя некоторое время Джиган и его жена стали публиковать совместные фото в соцсетях, а 15 июня стало известно, что бракоразводный процесс между ними прекращен.