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В Геленджике за полчаса выпала полумесячная норма осадков
Полумесячная норма осадков выпала за полчаса в Геленджике, где из-за жары и засухи возникли проблемы с водоснабжением, сообщает администрация курорта. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T17:56
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погода, геленджик, общество

В Геленджике за полчаса выпала полумесячная норма осадков

17:43 08.07.2020 (обновлено: 17:56 08.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГеленджик
Геленджик
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Геленджик. Архивное фото
СОЧИ, 8 июл – РИА Новости. Полумесячная норма осадков выпала за полчаса в Геленджике, где из-за жары и засухи возникли проблемы с водоснабжением, сообщает администрация курорта.
В среду в Геленджике прошел сильный дождь. В интернете были опубликованы множество видео с улицами курорта, где мощные потоки воды не давали перейти дорогу и сносили пешеходов. При этом еще накануне власти просили жителей курорта экономить питьевую воду из-за проблем с водоснабжением на фоне жары и засухи.
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"Сегодня за 30 минут в Геленджике выпала полумесячная норма осадков - 25,5 миллиметров воды", - говорится в сообщении.
По словам главы курорта Алексея Богодистова, в уборке города после дождя задействованы около 35 коммунальщиков и шесть единиц техники. Они смывают грязь и убирают камни. В городе обнаружено несколько больших упавших веток, их распиливают.
"Этот дождь хотя и оказался обильным, но был залповым и кратковременным. Потоки, которые быстро сошли в море, успели принести на некоторые улицы и части набережной камни и грязь. На пересечении улиц Островского и Кирова вода подняла асфальт… Стараемся вести работы так, чтобы не мешать гуляющим отдыхающим", - приводятся в сообщении слова Богодистова.
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