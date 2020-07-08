В Геленджике за полчаса выпала полумесячная норма осадков

СОЧИ, 8 июл – РИА Новости. Полумесячная норма осадков выпала за полчаса в Полумесячная норма осадков выпала за полчаса в Геленджике , где из-за жары и засухи возникли проблемы с водоснабжением, сообщает администрация курорта.

В среду в Геленджике прошел сильный дождь. В интернете были опубликованы множество видео с улицами курорта, где мощные потоки воды не давали перейти дорогу и сносили пешеходов. При этом еще накануне власти просили жителей курорта экономить питьевую воду из-за проблем с водоснабжением на фоне жары и засухи.

"Сегодня за 30 минут в Геленджике выпала полумесячная норма осадков - 25,5 миллиметров воды", - говорится в сообщении.

По словам главы курорта Алексея Богодистова, в уборке города после дождя задействованы около 35 коммунальщиков и шесть единиц техники. Они смывают грязь и убирают камни. В городе обнаружено несколько больших упавших веток, их распиливают.