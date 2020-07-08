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В Ставропольском крае локализовали пожар на складах на заводе
Открытое горение на складах на заводе по розливу минеральной воды на Ставрополье локализовано, сообщил начальник службы пожаротушения второго отряда ФПС ГУМЧС... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T17:41
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ставропольский край
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ставропольский край, происшествия

В Ставропольском крае локализовали пожар на складах на заводе

17:41 08.07.2020
94
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 8 июл - РИА Новости. Открытое горение на складах на заводе по розливу минеральной воды на Ставрополье локализовано, сообщил начальник службы пожаротушения второго отряда ФПС ГУМЧС по Ставропольскому краю Дмитрий Гречко.
Ранее в МЧС РФ сообщили, на складах завода по розливу минеральной воды "Октябрь-А" в Ставропольском крае начался пожар, площадь возгорания составляет 2,9 тысячи "квадратов".
"В 16.08 - локализация открытого горения, на территории был создан штаб пожаротушения, на данный момент происходит разборка и проливка на месте пожара", - сказал Гречко в видеокомментарии, распространённом пресс-службой.
Как утверждает представитель пресс-службы ведомства, пожар локализован на площади 600 квадратных метров.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ставропольский крайПроисшествия
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