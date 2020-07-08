https://ria.ru/20200708/1574072086.html
В Ставропольском крае локализовали пожар на складах на заводе
Открытое горение на складах на заводе по розливу минеральной воды на Ставрополье локализовано, сообщил начальник службы пожаротушения второго отряда ФПС ГУМЧС... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T17:41
2020-07-08T17:41
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ставропольский край
происшествия
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https://ria.ru/20200708/1574070722.html
ставропольский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:0:3071:1727_1400x0_80_0_0_9f9f3242a5b3133371485f0c070ceacd.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ставропольский край, происшествия