Киевский суд обязал открыть новое дело из-за видео о "продаже" должностей

КИЕВ, 8 июл – РИА Новости. Печерский районный суд Киева обязал офис генерального прокурора Украины открыть еще одно уголовное дело по опубликованному ранее видео о якобы продаже государственных должностей, сообщила в среду юридическая компания "Миллер", которая представляет интересы депутата Рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Гео Лероса, опубликовавшего эти записи.
Ранее Лерос опубликовал в соцсети видеозаписи, на которых человек, похожий на Дениса Ермака, брата главы офиса президента Андрея Ермака, предлагает "устроить" определенных людей на должности в органах власти. Глава офиса президента подтвердил, что на видео его брат, и заявил, что по поводу публикации подаст заявления в Службу безопасности Украины и Госбюро расследований. Позже ГБР возбудило дело по заявлению Андрея Ермака в связи с распространением материалов о якобы продаже государственных должностей.
"Печерский районный суд города Киева обязал офис генерального прокурора открыть еще одно уголовное производство, связанное с так называемыми "пленками Ермака", - сообщается в Facebook компании.
Как отметили в компании, Лерос подал в генпрокуратуру заявление о совершении Ермаком уголовного преступления. По мнению адвокатов, глава офиса президента совершил заведомо ложное сообщение о преступлении, когда написал свое заявление в ГБР. Офис генпрокурора не стал открывать дело после заявления Лероса, ведомство будет обязано это сделать по решению суда.
"Насчет Андрея Ермака возникают основания считать, что им, вероятно, совершено преступление, которое заключается в заведомо ложном сообщении о совершении уголовного преступления. Теперь правоохранительные органы вынуждены будут проверить все факты, изложенные в заявлении Андрея Ермака, провести полное, всестороннее и объективное досудебное расследование и предоставить надлежащую правовую оценку действиям заявителя", - добавили в компании "Миллер".
Ранее антикоррупционная прокуратура завела дело по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении лиц на должности в органы государственной власти после публикации видео, на котором человек, похожий на Дениса Ермака, брата главы офиса президента Украины Андрея Ермака, предлагает устроить на государственные должности определенных людей.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал записи брата Ермака "пустым делом" и добавил, что они были сделаны лично для его шантажа. По его словам, никто из фигурантов записей не был назначен на какие-либо должности. Сам же Ермак назвал "спланированной операцией" публикацию видео, на которых его брат якобы обсуждал продажу государственных должностей.