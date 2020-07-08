Киевский суд обязал открыть новое дело из-за видео о "продаже" должностей

КИЕВ, 8 июл – РИА Новости. Печерский районный суд Печерский районный суд Киева обязал офис генерального прокурора Украины открыть еще одно уголовное дело по опубликованному ранее видео о якобы продаже государственных должностей, сообщила в среду юридическая компания "Миллер", которая представляет интересы депутата Рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Гео Лероса , опубликовавшего эти записи.

Ранее Лерос опубликовал в соцсети видеозаписи, на которых человек, похожий на Дениса Ермака, брата главы офиса президента Андрея Ермака, предлагает "устроить" определенных людей на должности в органах власти. Глава офиса президента подтвердил, что на видео его брат, и заявил, что по поводу публикации подаст заявления в Службу безопасности Украины и Госбюро расследований. Позже ГБР возбудило дело по заявлению Андрея Ермака в связи с распространением материалов о якобы продаже государственных должностей.

"Печерский районный суд города Киева обязал офис генерального прокурора открыть еще одно уголовное производство, связанное с так называемыми "пленками Ермака", - сообщается в Facebook компании.

Как отметили в компании, Лерос подал в генпрокуратуру заявление о совершении Ермаком уголовного преступления. По мнению адвокатов, глава офиса президента совершил заведомо ложное сообщение о преступлении, когда написал свое заявление в ГБР. Офис генпрокурора не стал открывать дело после заявления Лероса, ведомство будет обязано это сделать по решению суда.

"Насчет Андрея Ермака возникают основания считать, что им, вероятно, совершено преступление, которое заключается в заведомо ложном сообщении о совершении уголовного преступления. Теперь правоохранительные органы вынуждены будут проверить все факты, изложенные в заявлении Андрея Ермака, провести полное, всестороннее и объективное досудебное расследование и предоставить надлежащую правовую оценку действиям заявителя", - добавили в компании "Миллер".

Ранее антикоррупционная прокуратура завела дело по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении лиц на должности в органы государственной власти после публикации видео, на котором человек, похожий на Дениса Ермака, брата главы офиса президента Украины Андрея Ермака, предлагает устроить на государственные должности определенных людей.