В Китае четыре человека погибли при оползне в провинции Хубэй

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Четыре человека погибли, одного удалось спасти при оползне, вызванном проливными дождями, в провинции Четыре человека погибли, одного удалось спасти при оползне, вызванном проливными дождями, в провинции Хубэй в центральном Китае, сообщает агентство Синьхуа.

Ранее сообщалось, что оползень произошел около 4.00 в среду в небольшом городе Дахэ округа Хуанмэй. Девять человек остались под завалами, на место происшествия прибыли команды спасателей, полиция и скорая помощь.

Согласно данным агентства, к 20.00 из-под завалов удалось вытащить пять человек, четверо уже были мертвы, выжила только 80-летняя женщина. Она находилась в стабильном состоянии и была доставлена в районную больницу.