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В Китае четыре человека погибли при оползне в провинции Хубэй
Четыре человека погибли, одного удалось спасти при оползне, вызванном проливными дождями, в провинции Хубэй в центральном Китае, сообщает агентство Синьхуа. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T17:40
2020-07-08T17:40
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хубэй, китай, в мире
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости.
Четыре человека погибли, одного удалось спасти при оползне, вызванном проливными дождями, в провинции Хубэй
в центральном Китае, сообщает агентство Синьхуа.
Ранее сообщалось, что оползень произошел около 4.00 в среду в небольшом городе Дахэ округа Хуанмэй. Девять человек остались под завалами, на место происшествия прибыли команды спасателей, полиция и скорая помощь.
Согласно данным агентства, к 20.00 из-под завалов удалось вытащить пять человек, четверо уже были мертвы, выжила только 80-летняя женщина. Она находилась в стабильном состоянии и была доставлена в районную больницу.
На месте происшествия продолжается спасательная операция, четыре человека по-прежнему считаются пропавшими без вести.