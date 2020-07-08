Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200708/1574071973.html
Волочкова подала иск на миллион рублей к Борисовой и "Экспресс-газете"
Балерина Анастасия Волочкова обратилась в Савеловский суд Москвы с иском к "Экспресс-газете" и телеведущей Дане Борисовой о защите чести и достоинства и... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T17:39
дана борисова
шоу-бизнес
анастасия волочкова
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/100684/71/1006847106_0:558:1363:1325_1400x0_80_0_0_e8a496241f0a5b9b357e4e3e61ba94bb.jpg
https://ria.ru/20200703/1573859900.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/100684/71/1006847106_0:558:1363:1325_1400x0_80_0_0_e8a496241f0a5b9b357e4e3e61ba94bb.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/100684/71/1006847106_0:431:1363:1453_1400x0_80_0_0_50414d0a09202790acc0542e3080f620.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/100684/71/1006847106_0:260:1363:1623_1400x0_80_0_0_ee3c47bc7a8b51aa71bf3aa155cf8ce6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дана борисова, шоу-бизнес, анастасия волочкова, москва, происшествия

Волочкова подала иск на миллион рублей к Борисовой и "Экспресс-газете"

17:39 08.07.2020
405
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБалерина Анастасия Волочкова
Балерина Анастасия Волочкова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова обратилась в Савеловский суд Москвы с иском к "Экспресс-газете" и телеведущей Дане Борисовой о защите чести и достоинства и возмещении компенсации в размере миллиона рублей, беседа по заявлению назначена на 9 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Исковое заявление Волочковой к "Экспресс-газете" и Дане Борисовой было принято судом к производству 17 мая, беседа по иску назначена на 9 июля", - рассказал собеседник агентства.
В пресс-службе уточнили, что Волочкова просит признать некие слова Борисовой, опубликованные "Экспресс-газетой", порочащими честь и не соответствующими действительности, удалить эти данные и выпустить опровержение. Кроме того, балерина добивается выплаты в ее пользу с газеты и Борисовой солидарно 1 миллиона рублей компенсации морального вреда плюс по 50 тысяч рублей за каждый день неисполнения судебного решения.
По данным суда, до этого Волочкова уже обращалась в инстанцию с похожим заявлением, но тогда иск оставили без движения из-за нарушений в его составлении.
Анастасия Волочкова
3 июля, 16:19
Дело Волочковой о визите в Дивеево рассмотрит суд в Москве
13110211
Обсудить 0
Дана БорисоваШоу-бизнесАнастасия ВолочковаМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Адвокат Эльман Пашаев (слева) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
Адвокат Ефремова пообещал сенсацию на суде
Актер Михаил Ефремов
В ОНФ призвали рассмотреть все причины ДТП с Ефремовым
Украинский хип-хоп исполнитель Джиган на премьере фильма Одноклассники.ru: Накликай удачу
Самойлова рассказала, почему передумала разводиться с Джиганом
Издатель Медиазоны Петр Верзилов
В Москве задержали Петра Верзилова
Прокуратура
Жителя Москвы будут судить за изнасилование девятерых детей
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак
Киевский суд обязал открыть новое дело из-за видео о "продаже" должностей
Актер Никита Джигурда
СМИ: Никиту Джигурду задержали во время посещения Дивеево
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
В деле о коррупции мурманского экс-чиновника выявили новых фигурантов
Пенсионер из Канады Майкл Батт с чеком на миллион канадских долларов
Ошибка кассирши сделала пенсионера миллионером
Злая собака
Цыгане напали на брянскую семью из-за замечания по поводу стаи собак
Луиза Хайруллина
В Башкирии бывшего кассира и ее мужа будут судить по делу о краже
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео призвал наказать Россию и Китай за вето в Совбезе ООН по Сирии
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Сочи автомобиль сбил беременную женщину на тротуаре
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель призвала ЕС готовиться к любым сценариям в отношениях с Британией
Певец Дмитрий Колдун во время выступления
Певец Дмитрий Колдун попал в больницу в Минске
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:36СБ ООН не поддержал резолюцию России по Сирии
01:22В подмосковной Рузе более 50 человек эвакуировали из-за прорыва дамбы
01:00В США начались испытания "Ремдесивира" с применением ингаляции
00:58В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,7 миллиона человек
00:49"Не стыдно врать?" Заразившуюся коронавирусом Аниту Цой обвинили во лжи
00:47ЕСПЧ отказался давать указания Еревану сохранить полномочия судей КС
00:38В Белграде на протестах ранили десять полицейских
00:32В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался баллон с кислородом
00:30В Подмосковье два дома смыло водой при прокладке обводного канала
00:27В Казани пожарный поезд направили на тушение зданий "Казаньнефтепродукта"
23:59Россия осудила попытки США вернуть международные санкции против Ирана
23:57В Белграде полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
23:55ЕС назвал задержание исламистов в Крыму политически мотивированным
23:50Трамп назвал отношения США и Мексики отличными
23:41Посол России призвал уважать позицию Китая по контролю над вооружениями
23:38В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
23:31В Казани загорелись административное здание и ангар "Казаньнефтепродукта"
23:28Посол ответил на сообщения о "сговоре" России с талибами
23:23В Москве умерли 32 пациента с коронавирусом
23:22Штаб-квартира ООН перейдет к первой фазе открытия с 20 июля
Лента новостейМолния