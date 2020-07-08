https://ria.ru/20200708/1574071973.html
Волочкова подала иск на миллион рублей к Борисовой и "Экспресс-газете"
Балерина Анастасия Волочкова обратилась в Савеловский суд Москвы с иском к "Экспресс-газете" и телеведущей Дане Борисовой о защите чести и достоинства и... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T17:39
2020-07-08T17:39
дана борисова
шоу-бизнес
анастасия волочкова
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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дана борисова, шоу-бизнес, анастасия волочкова, москва, происшествия
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости.
Балерина Анастасия Волочкова
обратилась в Савеловский суд Москвы
с иском к "Экспресс-газете" и телеведущей Дане Борисовой
о защите чести и достоинства и возмещении компенсации в размере миллиона рублей, беседа по заявлению назначена на 9 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Исковое заявление Волочковой к "Экспресс-газете" и Дане Борисовой было принято судом к производству 17 мая, беседа по иску назначена на 9 июля", - рассказал собеседник агентства.
В пресс-службе уточнили, что Волочкова просит признать некие слова Борисовой, опубликованные "Экспресс-газетой", порочащими честь и не соответствующими действительности, удалить эти данные и выпустить опровержение. Кроме того, балерина добивается выплаты в ее пользу с газеты и Борисовой солидарно 1 миллиона рублей компенсации морального вреда плюс по 50 тысяч рублей за каждый день неисполнения судебного решения.
По данным суда, до этого Волочкова уже обращалась в инстанцию с похожим заявлением, но тогда иск оставили без движения из-за нарушений в его составлении.