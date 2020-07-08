Волочкова подала иск на миллион рублей к Борисовой и "Экспресс-газете"

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Балерина Балерина Анастасия Волочкова обратилась в Савеловский суд Москвы с иском к "Экспресс-газете" и телеведущей Дане Борисовой о защите чести и достоинства и возмещении компенсации в размере миллиона рублей, беседа по заявлению назначена на 9 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Исковое заявление Волочковой к "Экспресс-газете" и Дане Борисовой было принято судом к производству 17 мая, беседа по иску назначена на 9 июля", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что Волочкова просит признать некие слова Борисовой, опубликованные "Экспресс-газетой", порочащими честь и не соответствующими действительности, удалить эти данные и выпустить опровержение. Кроме того, балерина добивается выплаты в ее пользу с газеты и Борисовой солидарно 1 миллиона рублей компенсации морального вреда плюс по 50 тысяч рублей за каждый день неисполнения судебного решения.