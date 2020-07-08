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Российское посольство в Индии напомнило о назначении туристических виз
Посольство России в Индии предупредило соотечественников, направляющихся в Индию с намерением работать, что въезд на территорию страны по туристической визе не... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T17:37
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россия, индия, в мире

Российское посольство в Индии напомнило о назначении туристических виз

17:37 08.07.2020
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© РИА Новости / Евгений БезекаИндия. Нью-Дели
Индия. Нью-Дели
© РИА Новости / Евгений Безека
Индия. Нью-Дели. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 8 июл – РИА Новости. Посольство России в Индии предупредило соотечественников, направляющихся в Индию с намерением работать, что въезд на территорию страны по туристической визе не предусматривает осуществление трудовой деятельности и работа по такой визе является серьёзным нарушением местных законов.
"Обращаем внимание, что участились случаи заключения российскими гражданами трудовых контрактов, преимущественно в сфере модельного бизнеса, с индийскими работодателями, требующими оформления туристических виз. Просим воздерживаться от продолжения деловых контактов с подобными юридическими и физическими лицами, поскольку таким образом Вас толкают на совершение правонарушений", - говорится в сообщении на странице посольства в Facebook.
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В посольстве отметили, что россияне неоднократно сталкивались с мошенническими схемами, когда после завершения трудового договора им не выплачивалась заработная плата, не предоставлялся обратный билет в Россию, а личные вещи и документы удерживались.
"При этом обращение российских граждан в правоохранительные органы Индии может привести к тому, что лицо, нарушившее местное законодательство, понесет соответствующую ответственность, чем пользуются недобросовестные работодатели", - отметили в посольстве.
Там добавили, что требование работодателей от иностранных граждан отдать документы незаконно.
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"В случае удержания Вашего паспорта незамедлительно обращайтесь в дипломатическое представительство и консульские учреждения Российской Федерации на территории Республики Индия. Вам будет оформлено свидетельство на возвращение", - отметили в посольстве.
Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ Евгений Безека, обращение связано с тем, что посольство регулярно узнает о таких нарушениях.
"Наши сограждане регулярно идут на эти нарушения. В последнее время нам стало известно о новых случаях. Повторным обращением хотели бы привлечь внимание соотечественников к недопустимости заработков во время нахождения в Индии на основании туристической визы. Это чревато проблемами с законом", - отметил он.
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