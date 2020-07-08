Российское посольство в Индии напомнило о назначении туристических виз

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 июл – РИА Новости. Посольство России в Посольство России в Индии предупредило соотечественников, направляющихся в Индию с намерением работать, что въезд на территорию страны по туристической визе не предусматривает осуществление трудовой деятельности и работа по такой визе является серьёзным нарушением местных законов.

"Обращаем внимание, что участились случаи заключения российскими гражданами трудовых контрактов, преимущественно в сфере модельного бизнеса, с индийскими работодателями, требующими оформления туристических виз. Просим воздерживаться от продолжения деловых контактов с подобными юридическими и физическими лицами, поскольку таким образом Вас толкают на совершение правонарушений", - говорится в сообщении на странице посольства в Facebook

В посольстве отметили, что россияне неоднократно сталкивались с мошенническими схемами, когда после завершения трудового договора им не выплачивалась заработная плата, не предоставлялся обратный билет в Россию, а личные вещи и документы удерживались.

"При этом обращение российских граждан в правоохранительные органы Индии может привести к тому, что лицо, нарушившее местное законодательство, понесет соответствующую ответственность, чем пользуются недобросовестные работодатели", - отметили в посольстве.

Там добавили, что требование работодателей от иностранных граждан отдать документы незаконно.

"В случае удержания Вашего паспорта незамедлительно обращайтесь в дипломатическое представительство и консульские учреждения Российской Федерации на территории Республики Индия. Вам будет оформлено свидетельство на возвращение", - отметили в посольстве.

Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ Евгений Безека, обращение связано с тем, что посольство регулярно узнает о таких нарушениях.