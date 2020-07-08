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Молдавия и МВФ проведут новый раунд переговоров в конце июля
Новый раунд переговоров Молдавии с Международным валютным фондом о получении 550 миллионов долларов пройдет в конце июля, сообщил в среду президент страны Игорь РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T17:33
игорь додон
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в мире
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игорь додон, мвф, молдавия, сша, в мире

Молдавия и МВФ проведут новый раунд переговоров в конце июля

17:33 08.07.2020
36
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 8 июл – РИА Новости. Новый раунд переговоров Молдавии с Международным валютным фондом о получении 550 миллионов долларов пройдет в конце июля, сообщил в среду президент страны Игорь Додон.
Молдавия в марте завершила трехлетнюю программу с МВФ. Предполагалось, что для обсуждения нового меморандума о сотрудничестве в июле в республику приедет миссия Международного валютного фонда во главе с Рубеном Атояном, однако из-за пандемии было решено, что эксперты проведут дискуссии с руководством страны в онлайн-режиме. Работа Миссии МВФ продлится с 7 по 22 июля.
"Провел беседу по видеосвязи с главой мониторинговой миссии Международного валютного фонда в Молдавии Рубеном Атояном ... отдельно обсудили перспективы разработки и подписания новой программы сотрудничества между Молдавией и МВФ на ближайшие годы на сумму 550 миллионов долларов США. Сегодня мы договорились о проведении еще одного раунда переговоров по завершении июльской миссии", - сообщил Додон на своей странице в Facebook.
Президент отметил, что обсудил с Атояном ключевые социально-экономические проблемы страны, речь также шла о завершении реформы финансового и банковского сектора, сохранении независимого статуса Национального банка Молдавии, о бюджетной и налоговой политике, энергетике, о борьбе с коррупцией и укреплении правового государства.
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Игорь ДодонМВФМолдавияСШАВ мире
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