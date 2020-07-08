Молдавия и МВФ проведут новый раунд переговоров в конце июля

Президент отметил, что обсудил с Атояном ключевые социально-экономические проблемы страны, речь также шла о завершении реформы финансового и банковского сектора, сохранении независимого статуса Национального банка Молдавии, о бюджетной и налоговой политике, энергетике, о борьбе с коррупцией и укреплении правового государства.