Рапота рассказал о трудностях при согласовании взаимного признания виз

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота рассказал, с какими трудностями пришлось столкнуться при согласовании соглашения о взаимном признании виз между Москвой и Минском.

Главы МИД России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей 19 июня подписали в Минске соглашение о взаимном признании виз. Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз позже уточнил РИА Новости, что соглашение до вступления в силу должно еще пройти внутригосударственные процедуры, оно начнет действовать через 30 дней после получения сторонами последнего письменного уведомления об их выполнении.

"В процессе проработки этого соглашения, не скажу, что эта тема была сразу воспринята доброжелательно, были противники, особенно на белорусской стороне почему-то, в России легче удалось решить этот вопрос. Тем не менее, работа, терпение, труд, консультации (в итоге) пришли к некому взаимопониманию, и по предложению белорусской стороны это соглашение было немного видоизменено: не единая виза Союзного государства, а соглашение о взаимном признании виз", - сказал Рапота в ходе онлайн-конференции, организованной фондом Горчакова.

По его словам, после того как стало понятно, что видоизменение соглашение по сути ничего не меняет, российская сторона легко согласилась на это и оно было подписано.

"И даже после того, как мы согласовали со всеми министерствами и ведомствами, примерно около года это соглашение не подписывалось белорусской стороной, хотя у нас уже все завизировали, включая нашего президента. Ну и, наконец, мы получили это согласование, и соглашение было подписано", - добавил Рапота.

По его словам, подписание соглашения стало знаковым событием для Союзного государства, потому что две страны во внешнем мире предстают некем единым органом, что важно. Также Рапота сказал, что соглашение облегчает взаимодействие с остальным миром.

Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, парламентарии готовы безотлагательно ратифицировать соглашение между РФ и Белоруссией о взаимном признании виз. Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что соглашение о взаимном признании виз между странами может заработать в конце нынешнего - начале следующего года.