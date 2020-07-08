https://ria.ru/20200708/1574071424.html
Вертолет Ми-8 вылетел в Волгоградскую область, где горят частные дома
Вертолет Ми-8 вылетел из Ростова-на-Дону в Волгоградскую область, где в хуторе горят около десятка частных домов, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T17:30
2020-07-08T17:30
ми-8
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
волгоградская область
ростовская область
ростов-на-дону
происшествия
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https://ria.ru/20200708/1574070893.html
волгоградская область
ростовская область
ростов-на-дону
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155216/77/1552167751_0:229:3031:1934_1400x0_80_0_0_ac7f0949bcb14d751d43741f04702c6c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ми-8, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоградская область, ростовская область, ростов-на-дону, происшествия