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Вертолет Ми-8 вылетел в Волгоградскую область, где горят частные дома
Вертолет Ми-8 вылетел из Ростова-на-Дону в Волгоградскую область, где в хуторе горят около десятка частных домов, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T17:30
ми-8
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
волгоградская область
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происшествия
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ми-8, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), волгоградская область, ростовская область, ростов-на-дону, происшествия

Вертолет Ми-8 вылетел в Волгоградскую область, где горят частные дома

17:30 08.07.2020
6706
CC BY 2.0 / alexanderbukreev / Mi-8Вертолет Ми-8
Вертолет Ми-8
CC BY 2.0 / alexanderbukreev / Mi-8
Вертолет Ми-8. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Вертолет Ми-8 вылетел из Ростова-на-Дону в Волгоградскую область, где в хуторе горят около десятка частных домов, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по Ростовской области.
"Вертолет Ми-8 Южного авиационно-спасательного центра МЧС России вылетел в Волгоградскую область", - сказал он.
Как сообщалось ранее, возле хутора Княжеский-2 в Волгоградской области загорелось поле с пшеницей, после чего огонь перекинулся на жилые дома и хозяйственные постройки. Загорелось около десяти домов, жителей хутора эвакуировали.
По данным МЧС РФ, всего в хуторе около 50 домов, в которых живет 84 человека. Пострадавших при пожаре на данный момент нет.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
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Ми-8МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Волгоградская областьРостовская областьРостов-на-ДонуПроисшествия
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