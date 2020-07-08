Вертолет Ми-8 вылетел в Волгоградскую область, где горят частные дома

Как сообщалось ранее, возле хутора Княжеский-2 в Волгоградской области загорелось поле с пшеницей, после чего огонь перекинулся на жилые дома и хозяйственные постройки. Загорелось около десяти домов, жителей хутора эвакуировали.

По данным МЧС РФ, всего в хуторе около 50 домов, в которых живет 84 человека. Пострадавших при пожаре на данный момент нет.