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Миятович оценила положение журналистов в условиях пандемии
Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович оценила положение журналистов в условиях пандемии. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T17:27
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, дунья миятович, в мире

Миятович оценила положение журналистов в условиях пандемии

17:27 08.07.2020
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© OSCE/Micky KroellПредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович
Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович
© OSCE/Micky Kroell
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович оценила положение журналистов в условиях пандемии.
Выступая с видео-обращением ходе онлайн-конференции сети HELP 2020 она рассказала, что принятые в отношении пандемии меры сказались на свободе перемещений. По ее словам, "некоторые правительства использовали этот императив в качестве предлога для того, чтобы ненадлежащим образом ограничивать права человека, в частности, свободу слова". Миятович отметила, что в апреле предупреждала о таком риске.
"Тогда стала очевидной потребность в борьбе с дезинформацией в эпоху пандемии, но некоторые государства ввели реальные сроки за распространение фейков, некоторые отдали это на откуп частным компаниям, чтобы они удаляли информацию",- сказала Комиссар, не уточнив, о каких странах идёт речь.
"Я говорила, что такого рода решения не должны мешать СМИ и журналистам. Во многих кризисных ситуациях свобода прессы и право на получение информации, свобода слова - именно эти свободы становятся мишенями для ограничений", добавила она.
По мнению комиссара, "сейчас у нас больше инструментов, чтобы извлечь уроки и избежать ошибок в будущем". Она подчеркнула, что "борьба с дезинформаций не должна мешать журналистам и СМИ выполнять их работу".
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Миятович выразила уверенность, что журналисты должны иметь возможность работать в условиях безопасности, они не должны бояться преследований, нападок, как оффлайн, так и онлайн.
"Мы видели попытки нападок на журналистов. Иногда за этими нападками стоят официальные лица высокого уровня. Журналистов арестовывали, это было связано с их освещением пандемии",- рассказала она, не уточнив, о каких странах идет речь.
"Практически во всех государствах-членах, которые столкнулись с эпидемией, были введены ограничения, направленные на то, чтобы либо запретить, либо ограничить уличные выступления",- напомнила она .
Миятович добавила, что "иногда эти демонстрации организовывали крайне правые группы, которые воспользовались этой возможностью и распространяли дезинформацию, для этого они делали вид, что защищают права человека".
"Кроме того, мы наблюдали рост нападок на журналистов, которые освещали эти события",- добавила она.
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Комиссар СЕ считает, что "необходимо более глубокое переосмысление и дискуссия относительно того, каким образом защитить свободу слова, ...в том числе, и в цифровой среде".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыДунья МиятовичВ мире
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