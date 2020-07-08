Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Комиссар Совета Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович оценила положение журналистов в условиях пандемии.

Выступая с видео-обращением ходе онлайн-конференции сети HELP 2020 она рассказала, что принятые в отношении пандемии меры сказались на свободе перемещений. По ее словам, "некоторые правительства использовали этот императив в качестве предлога для того, чтобы ненадлежащим образом ограничивать права человека, в частности, свободу слова". Миятович отметила, что в апреле предупреждала о таком риске.

"Тогда стала очевидной потребность в борьбе с дезинформацией в эпоху пандемии, но некоторые государства ввели реальные сроки за распространение фейков, некоторые отдали это на откуп частным компаниям, чтобы они удаляли информацию",- сказала Комиссар, не уточнив, о каких странах идёт речь.

"Я говорила, что такого рода решения не должны мешать СМИ и журналистам. Во многих кризисных ситуациях свобода прессы и право на получение информации, свобода слова - именно эти свободы становятся мишенями для ограничений", добавила она.

По мнению комиссара, "сейчас у нас больше инструментов, чтобы извлечь уроки и избежать ошибок в будущем". Она подчеркнула, что "борьба с дезинформаций не должна мешать журналистам и СМИ выполнять их работу".

Миятович выразила уверенность, что журналисты должны иметь возможность работать в условиях безопасности, они не должны бояться преследований, нападок, как оффлайн, так и онлайн.

"Мы видели попытки нападок на журналистов. Иногда за этими нападками стоят официальные лица высокого уровня. Журналистов арестовывали, это было связано с их освещением пандемии",- рассказала она, не уточнив, о каких странах идет речь.

"Практически во всех государствах-членах, которые столкнулись с эпидемией, были введены ограничения, направленные на то, чтобы либо запретить, либо ограничить уличные выступления",- напомнила она .

Миятович добавила, что "иногда эти демонстрации организовывали крайне правые группы, которые воспользовались этой возможностью и распространяли дезинформацию, для этого они делали вид, что защищают права человека".

"Кроме того, мы наблюдали рост нападок на журналистов, которые освещали эти события",- добавила она.

Комиссар СЕ считает, что "необходимо более глубокое переосмысление и дискуссия относительно того, каким образом защитить свободу слова, ...в том числе, и в цифровой среде".