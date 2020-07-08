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ЛДПР определилась с кандидатами на довыборах в Госдуму
ЛДПР определилась с кандидатами на дополнительные выборы депутатов Государственной думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам, сообщается в... РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T17:24
лдпр
госдума рф
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политика
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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лдпр, госдума рф, республика татарстан (татарстан), пензенская область, ярославская область, политика

ЛДПР определилась с кандидатами на довыборах в Госдуму

17:24 08.07.2020
149
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛДПР
ЛДПР
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЛДПР. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. ЛДПР определилась с кандидатами на дополнительные выборы депутатов Государственной думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам, сообщается в Telegram-канале фракции.
"Центризбирком России заверил список кандидатов от ЛДПР на дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, которые пройдут в ЕДГ (единый день голосования) 13 сентября этого года", - говорится в сообщении.
Так, от Татарстана выдвинут руководитель общественной приемной в Набережных Челнах Андрей Колосов, от Курской области - руководитель фракции ЛДПР в Курском городском собрании Алексей Томанов, от Пензенской области - депутат Собрания представителей города Нижний Ломов Вадим Сердовинцев, от Ярославской области - депутат Ярославской областной думы Ирина Лобанова.
ЦИК назначил дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам в Курской, Пензенской и Ярославской областях, Республике Татарстан на единый день голосования 13 сентября.
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