ЛДПР определилась с кандидатами на довыборах в Госдуму

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. ЛДПР определилась с кандидатами на дополнительные выборы депутатов Государственной думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам, сообщается в Telegram-канале фракции.
"Центризбирком России заверил список кандидатов от ЛДПР на дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, которые пройдут в ЕДГ (единый день голосования) 13 сентября этого года", - говорится в сообщении.
Так, от Татарстана выдвинут руководитель общественной приемной в Набережных Челнах Андрей Колосов, от Курской области - руководитель фракции ЛДПР в Курском городском собрании Алексей Томанов, от Пензенской области - депутат Собрания представителей города Нижний Ломов Вадим Сердовинцев, от Ярославской области - депутат Ярославской областной думы Ирина Лобанова.
ЦИК назначил дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам в Курской, Пензенской и Ярославской областях, Республике Татарстан на единый день голосования 13 сентября.