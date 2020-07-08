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Мишустин рассказал об угрозе достижениям по сокращению бедности в России
Достигнутые за многие годы успехи по борьбе с бедностью оказались под угрозой из-за пандемии, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 08.07.2020
2020-07-08T17:24
россия
антон котяков
михаил мишустин
владимир путин
общество
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РИА Новости
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россия, антон котяков, михаил мишустин, владимир путин, общество

Мишустин рассказал об угрозе достижениям по сокращению бедности в России

17:24 08.07.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Достигнутые за многие годы успехи по борьбе с бедностью оказались под угрозой из-за пандемии, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Мы все сталкиваемся с вызовами <…>, затрагивающими различные стороны общественной жизни. Серьезные негативные последствия испытывает на себе сфера труда", - отметил он.
Председатель правительства выразил уверенность, что "вызовы коронавируса требуют совместного убедительного ответа".
"Это позволит восстановить рабочие места, гарантировать социальную защиту и определить вектор развития рынка труда", - заключил он.

"Вспышки безработицы нет"

На прошлой неделе Владимир Путин сообщил, что с начала пандемии в России немного вырос уровень безработицы, однако чрезвычайной ситуации удалось не допустить.
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"У нас там было около пяти процентов, сейчас там шесть с небольшим, по-моему. А в некоторых странах очень сильно, просто скачок. Мы смогли этого избежать, пока, во всяком случае. Повторяю еще раз, надеюсь, так и будет", - сказал он.

"Путин лично контролировал"

В начале июля глава Минтруда Антон Котяков отмечал, что в марте уровень безработицы в России составлял 4,7 процента, в мае этот показатель вырос до 6,1 процента, но сейчас темпы роста безработицы замедляются.
По словам министра, добиться таких показателей удалось благодаря принятию ряда неотложных мер: так, например, власти выделили субсидии на зарплату работникам предприятий пострадавших отраслей, что позволило сохранить коллективы. Также был организован пакет мер кредитной поддержки.
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Котяков отметил, что президент лично контролировал работу правительства и регионов по поддержке населения и экономики во время пандемии. Он напомнил, что специалистам, подвергавшим себя повышенной опасности, выделили дополнительные стимулирующие выплаты. Их направили медработникам и сотрудникам стационарных учреждений соцобслуживания, которые изолировались в них вместе с проживающими. Эти средства получили почти полмиллиона специалистов, добавил он.
01522012
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РоссияАнтон КотяковМихаил МишустинВладимир ПутинОбщество
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