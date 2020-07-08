Мишустин рассказал об угрозе достижениям по сокращению бедности в России

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Достигнутые за многие годы успехи по борьбе с бедностью оказались под угрозой из-за пандемии, заявил премьер-министр Достигнутые за многие годы успехи по борьбе с бедностью оказались под угрозой из-за пандемии, заявил премьер-министр Михаил Мишустин

"Мы все сталкиваемся с вызовами <…>, затрагивающими различные стороны общественной жизни. Серьезные негативные последствия испытывает на себе сфера труда", - отметил он.

Председатель правительства выразил уверенность, что "вызовы коронавируса требуют совместного убедительного ответа".

"Это позволит восстановить рабочие места, гарантировать социальную защиту и определить вектор развития рынка труда", - заключил он.

"Вспышки безработицы нет"

На прошлой неделе Владимир Путин сообщил, что с начала пандемии в России немного вырос уровень безработицы, однако чрезвычайной ситуации удалось не допустить.

"У нас там было около пяти процентов, сейчас там шесть с небольшим, по-моему. А в некоторых странах очень сильно, просто скачок. Мы смогли этого избежать, пока, во всяком случае. Повторяю еще раз, надеюсь, так и будет", - сказал он.

"Путин лично контролировал"

В начале июля глава Минтруда Антон Котяков отмечал, что в марте уровень безработицы в России составлял 4,7 процента, в мае этот показатель вырос до 6,1 процента, но сейчас темпы роста безработицы замедляются.

По словам министра, добиться таких показателей удалось благодаря принятию ряда неотложных мер: так, например, власти выделили субсидии на зарплату работникам предприятий пострадавших отраслей, что позволило сохранить коллективы. Также был организован пакет мер кредитной поддержки.